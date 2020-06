Delhi-NCR Unlock 1.0 : कोरोना वायरस के चलते देश में जारी हुए लॉकडाउन के बाद से करीब ढाई महीने (Coronavirus Lockdown) से बाजारों से लेकर धार्मिक स्थलों को खोले जाने पर पाबंदी लगाई गई थी. ऐसे में तमाम धार्मिक स्थलों पर ताले लगे हुए थे. मंदिर से लेकर मस्जिद तक में भीड़ के जमा होने पर सख्त मनाही थी. ऐसे में केंद्र सरकार ने 1 जून से अनलॉक 1 की घोषणा की, जिसके अंतर्गत बंद में धीरे-धीरे छूट दी जाने लगी. इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi CM Arvind Kejriwal) ने भी बीते 7 जून को कई घोषणाएं कीं, जिसमें उन्होंने मंदिर-मस्जिदों को खोले जाने की भी बात कही. CM केजरीवाल की इस घोषणा के बाद करीब ढाई महीने बाद जामा मस्जिद भी इबादत (Jama Masjid Open) के लिए खोल दी गई. Also Read - गेंदबाजी कोच की सलाह- अपने राज्य के मैदानों पर अभ्यास शुरू करें भारतीय क्रिकेटर

New Rules in Jama Masjid Due To Coronavirus Also Read - पूर्व पाक गेंदबाज ने कहा- खाली स्टेडियम में टी20 विश्व कप का आयोजन सही नहीं

लेकिन कोरोना के चलते सरकार ने जामा मस्जिद में कई तरह की पाबंदियां और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन करने की बात भी कही है. कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए एहतियातन वजू खाना पर पाबंदी लगाई गई है और नमाजियों को आपस में गले लगने के लिए भी मना किया गया है. Also Read - कोविड-19 जांच के लिए 4,500 रुपए की सीमा हटाई गई, अब राज्य और निजी प्रयोगशालाएं तय करेंगी कीमत

Delhi: Jama Masjid has been re-opened today for devotees, as the Ministry of Home Affairs has allowed opening of places of worship from today with certain precautionary measures amid #COVID19 outbreak. pic.twitter.com/jw1dSsDqBh

— ANI (@ANI) June 8, 2020