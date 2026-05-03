  • Hindi
  • India Hindi
  • Delhi Judicial Officer Aman Kumar Sharma Ddeath Case Serious Allegations Of Harassment By Wife And Sister In Law

Delhi Judge Death Case: कौन कर रहा था जज अमन कुमार शर्मा को प्रताड़ित? आत्महत्या मामले में पिता ने चौंकाने वाले खुलासे किए

अमन कुमार शर्मा की पत्नी भी न्यायिक अधिकारी हैं. पुलिस के अनुसार, अमन शर्मा ग्रीन पार्क मेन स्थित यू-4ए, प्रथम तल पर रहते थे. अब मृतक के पिता ने कहा है कि अमन पारिवारिक कलह का शिकार थे और उनका वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा था.

Published date india.com Published: May 3, 2026 12:37 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
Delhi Judge Death Case: कौन कर रहा था जज अमन कुमार शर्मा को प्रताड़ित? आत्महत्या मामले में पिता ने चौंकाने वाले खुलासे किए

Delhi Judge Death Case: दिल्ली न्यायिक सेवा (डीजेएस) के अधिकारी 30 वर्षीय अमन कुमार शर्मा का शव बीते दिनों दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उनके आवास के बाथरूम में फंदे से लटका मिला था. पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. अमन कुमार शर्मा उत्तर-पूर्वी जिले की जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) में सचिव के पद पर कार्यरत थे. अब जैसे-जैसे मामले की जांच आगे बढ़ रही है कुछ चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं.

पिता ने किए चौंकाने वाले खुलासे

अमन कुमार शर्मा की पत्नी भी न्यायिक अधिकारी हैं. पुलिस के अनुसार, अमन शर्मा ग्रीन पार्क मेन स्थित यू-4ए, प्रथम तल पर रहते थे. अब मृतक के पिता ने कहा है कि अमन पारिवारिक कलह का शिकार थे और उनका वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा था. पिता ने कहा है कि आत्महत्या करने से पहले उनकी अमन से फोन पर बात हुई थी. इसमें उन्होंने पत्नी व साली पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था.

मीडिया से बात करते हुए अमन के पिता ने कहा है कि उनकी पत्नी स्वाति, जो खुद भी एक न्यायिक अधिकारी हैं और साली निधि मलिक, जो जम्मू में तैनात एक IAS अधिकारी हैं, मिलकर अमन को प्रताड़ित कर रहे थे. अमन के पिता के अनुसार, निधि मलिक का दखल अमन के परिवार में था और वह हर चीज कंट्रोल करती थीं. पिता ने बताया है कि घटना वाली रात करीब 10 बजे अमन का फोन आया था. बेटे से बात होते ही वह तुरंत अलवर से दिल्ली के लिए रवाना हुए और आधी रात के आसपास दिल्ली पहुंचे. यहां अमन ने पिता को पता चला कि अमन का अपनी पत्नी के साथ झगड़ा चल रहा था और पिछले दो महीनों से उसे परेशान किया जा रहा था.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अमन ने पिता को बताया कि निधि मलिक उसकी ज़िंदगी में दखल दे रही थी. अगली सुबह मामला और बिगड़ गया. अमन के पिता ने बताया कि उन्होंने बहू से बात करने की कोशिश की लेकिन बहू ने उनसे कहा कि अगर आप यहाँ से नहीं गए, तो वह पुलिस को बुला लेगी. अमन के पिता ने बताया कि उन्होंने बहू के माता-पिता से बात करने की कोशिश की लेकिन उनका फोन नंबर ब्लॉक कर दिया गया था.

बता दें कि शुरुआती तौर पर मामला आत्महत्या का लग रहा है, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है. मन शर्मा के मोबाइल फोन और कॉल डिटेल्स की जांच की जा रही है ताकि किसी असामान्य गतिविधि का पता लगाया जा सके. पुलिस ने मृतक द्वारा कार्यालय और घर में इस्तेमाल किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त कर लिए हैं और उनका विश्लेषण किया जा रहा है. इसके अलावा घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना से पहले कोई आगंतुक आया था या कोई व्यक्ति उनके साथ था.

पुलिस पड़ोसियों और मृतक के सहकर्मियों के बयान भी दर्ज कर रही है, ताकि यह समझा जा सके कि उन्हें यह कदम उठाने के लिए किस कारण ने मजबूर किया. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, अमन शर्मा पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी और सिविल जज के तौर पर भी सेवाएं दे चुके थे. उन्होंने 2018 में पुणे के एक विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की थी और वर्ष 2021 में न्यायिक सेवा में शामिल हुए थे. अक्टूबर 2025 में उन्होंने कड़कड़डूमा कोर्ट स्थित उत्तर-पूर्वी जिले की डीएलएसए में पूर्णकालिक सचिव का पदभार संभाला था.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.