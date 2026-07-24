Delhi Kanwar yatra alert: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों की आवाजाही पर रोक, ट्रैफिक पुलिस ने तय किए ये रूट, देखें पूरी एडवाइजरी

Delhi Kanwar yatra route advisory: कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं. पुलिस प्रशासन ने बताया कि सुरक्षा कारणों से दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ यात्रियों के पैदल चलने और उनके साथ चलने वाले वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर भारी और तेज रफ्तार वाहनों की आवाजाही लगातार बनी रहती है. ऐसे में एक्सप्रेसवे पर पैदल कांवड़ियों या उनके धीमी गति वाले वाहनों की मौजूदगी उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है. किसी भी संभावित दुर्घटना को रोकने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है. पुलिस ने सभी श्रद्धालुओं से केवल निर्धारित रूट्स का ही इस्तेमाल करने की अपील की है.
Traffic Advisory | Kanwar Yatra 2026
For the safety of all devotees and smooth traffic management, Kanwar Yatris are advised to use only the designated traditional routes. Movement of Kanwar Yatris, including accompanying vehicles, is prohibited/restricted on the Delhi–Dehradun… pic.twitter.com/rK2fMSfVUf
— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) July 23, 2026
दिल्ली पुलिस ने श्रद्धालुओं के आने और जाने के लिए निम्नलिखित रास्ते तय किए हैं:
पुलिस प्रशासन ने बताया कि कांवड़ियों की वापसी के लिए भी इन्हीं मार्गों का इस्तेमाल किया जाएगा. इन रूटों पर कांवड़ शिविरों और श्रद्धालुओं की आवाजाही के कारण सामान्य यातायात धीमा रह सकता है, इसलिए आम वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे इन इलाकों में जाने से बचें या यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें.
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