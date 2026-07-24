Delhi Kanwar yatra alert: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों की आवाजाही पर रोक, ट्रैफिक पुलिस ने तय किए ये रूट, देखें पूरी एडवाइजरी

Kanwar Yatra Delhi traffic advisory: कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सख्त एडवाइजरी जारी की है. सुरक्षा कारणों से दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ यात्रियों के पैदल चलने और उनके वाहनों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है. श्रद्धालुओं के लिए अप्सरा बॉर्डर, भोपुरा और सोनिया विहार समेत कई रूट तय किए गए हैं.

Written by: Satyam Kumar
Published: July 24, 2026, 9:38 AM IST
Kanwar yatra
कांवड़ यात्रा (सांकेतिक चित्र)
  • सुरक्षा कारणों से दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों के पैदल चलने और उनके वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह बैन है,
  • श्रद्धालुओं के लिए अप्सरा बॉर्डर, भोपुरा, लोनी, सोनिया विहार और आउटर रिंग रोड आदि रास्ते निर्धारित किए गए हैं,
  • कांवड़ यात्रियों के दिल्ली आने और वापस लौटने के लिए भी इन्हीं तय रास्तों का इस्तेमाल किया जाएगा,
  • इन इलाकों में ट्रैफिक धीमा रहने की संभावना है, इसलिए आम नागरिक यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलें,

Delhi Kanwar yatra route advisory: कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं. पुलिस प्रशासन ने बताया कि सुरक्षा कारणों से दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ यात्रियों के पैदल चलने और उनके साथ चलने वाले वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.

एक्सप्रेसवे पर क्यों लगाया गया प्रतिबंध?

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर भारी और तेज रफ्तार वाहनों की आवाजाही लगातार बनी रहती है. ऐसे में एक्सप्रेसवे पर पैदल कांवड़ियों या उनके धीमी गति वाले वाहनों की मौजूदगी उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकती है. किसी भी संभावित दुर्घटना को रोकने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है. पुलिस ने सभी श्रद्धालुओं से केवल निर्धारित रूट्स का ही इस्तेमाल करने की अपील की है.

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कांवड़ यात्रा के लिए निर्धारित प्रमुख मार्ग

दिल्ली पुलिस ने श्रद्धालुओं के आने और जाने के लिए निम्नलिखित रास्ते तय किए हैं:

  • अप्सरा बॉर्डर रूट: अप्सरा बॉर्डर से शाहदरा फ्लाईओवर, सीलमपुर टी-पॉइंट होते हुए आईएसबीटी (ISBT) फ्लाईओवर तक का मार्ग,
  • भोपुरा बॉर्डर रूट: भोपुरा बॉर्डर से वजीराबाद रोड, लोनी गोलचक्कर फ्लाईओवर, गोकुलपुरी टी-पॉइंट, 66 फुटा रोड, सीलमपुर टी-पॉइंट से होकर नया आईएसबीटी ब्रिज,
  • लोनी और सोनिया विहार मार्ग: लोनी बॉर्डर से लोनी फ्लाईओवर, तथा सोनिया विहार बॉर्डर से पुस्ता रोड, खजूरी फ्लाईओवर और वजीराबाद रोड का रास्ता,
  • गाजीपुर व आउटर रिंग रोड रूट: भोपुरा बॉर्डर से वजीराबाद ब्रिज होते हुए आउटर रिंग रोड, तथा इंदिरापुरम नाला रोड से गाजीपुर बॉर्डर, न्यू अशोक नगर और पुस्ता रोड का मार्ग,

वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक पुलिस की सलाह

पुलिस प्रशासन ने बताया कि कांवड़ियों की वापसी के लिए भी इन्हीं मार्गों का इस्तेमाल किया जाएगा. इन रूटों पर कांवड़ शिविरों और श्रद्धालुओं की आवाजाही के कारण सामान्य यातायात धीमा रह सकता है, इसलिए आम वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे इन इलाकों में जाने से बचें या यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें.

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Satyam Kumar

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सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

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