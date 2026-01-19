By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
दिल्ली से मुरथल-करनाल का सफर होगा मिनटों में! सरकार ने बनाया मेगा मास्टर प्लान, ट्रैफिक से मिलेगी राहत
अगर आप दिल्ली-एनसीआर के ट्रैफिक से परेशान हैं और मुरथल के पराठों या करनाल की यात्रा के लिए घंटों जाम में फंसना आपकी मजबूरी बन गया है, तो यह खबर आपके लिए है.
Delhi Haryana RRTS: दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए मुरथल के पराठों का स्वाद चखना हो या करनाल और पानीपत की व्यावसायिक यात्रा करनी हो, अक्सर भारी ट्रैफिक जाम सबसे बड़ी बाधा बनता है. लेकिन अब नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (NCRTC) ने एक ऐसी योजना तैयार की है, जो दिल्ली से हरियाणा के सफर को पूरी तरह से बदल देगी.
नमो भारत (RRTS) ट्रेन के नए कॉरिडोर के साथ अब घंटों का सफर मिनटों में सिमटने वाला है. एनसीआरटीसी ने दो नए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है. यह प्रोजेक्ट न केवल सफर के समय को कम करेगा, बल्कि दिल्ली-हरियाणा सीमा पर लगने वाले भीषण जाम से भी निजात दिलाएगा.
दिल्ली-पानीपत-करनाल कॉरिडोर
यह कॉरिडोर कुल 136 किलोमीटर लंबा होगा. इसमें दिल्ली का 36 किलोमीटर और हरियाणा का 100 किलोमीटर हिस्सा शामिल है. इसके शुरू होने के बाद सराय काले खां से करनाल की दूरी सिर्फ 90 मिनट में तय की जा सकेगी. वहीं, कश्मीरी गेट से मुरथल पहुंचना महज 30 मिनट का खेल होगा.
कुल 17 स्टेशन हैं प्रस्तावित
इस रूट पर कुल 17 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जिनमें दिल्ली में 6 और हरियाणा में 11 स्टेशन होंगे. यह कॉरिडोर सोनीपत एजुकेशन सिटी, कुंडली, बरही इंडस्ट्रियल एरिया और पानीपत रिफाइनरी जैसे महत्वपूर्ण केंद्रों को जोड़ेगा, जिससे छात्रों और कामकाजी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.
दिल्ली-गुरुग्राम-बावल कॉरिडोर
दूसरा महत्वपूर्ण कॉरिडोर 92 किलोमीटर लंबा होगा. यह दिल्ली को गुरुग्राम, मानेसर और बावल जैसे औद्योगिक हब से जोड़ेगा. इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह दिल्ली एयरपोर्ट को भी आरआरटीएस नेटवर्क से जोड़ देगा. दिल्ली से बावल का सफर, जिसमें वर्तमान में घंटों लगते हैं, महज एक घंटे में पूरा हो जाएगा.
बदल जाएगी दिल्ली-एनसीआर की सूरत
नमो भारत ट्रेनें सिर्फ रफ्तार नहीं, बल्कि स्थिरता का प्रतीक भी हैं. इन प्रोजेक्ट्स के लागू होने से एनसीआर की सूरत बदल जाएगी. अनुमान है कि इन दोनों रूट्स के शुरू होने के बाद प्रतिदिन करीब 2 लाख निजी वाहन सड़कों से कम हो जाएंगे. वाहनों की संख्या घटने से सालाना लगभग ढाई लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी.
ऊर्जा की बचत
नमो भारत ट्रेनें स्टील-टू-स्टील तकनीक पर आधारित हैं, जो सड़क परिवहन के मुकाबले बेहद कम ईंधन खर्च करती हैं. इन नए आरआरटीएस कॉरिडोर के बनने से दिल्ली और हरियाणा के बीच भौगोलिक दूरियां तो कम होंगी ही, साथ ही औद्योगिक और शैक्षणिक विकास को नई गति मिलेगी. नमो भारत ट्रेनें एनसीआर के निवासियों के लिए एक सुरक्षित, प्रदूषण मुक्त और सुपरफास्ट यात्रा का सपना सच करने जा रही हैं.
