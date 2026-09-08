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दिल्ली में मणिपुर के सिंगिंग टीचर की पीट-पीटकर हत्या, घर के बाहर शोर मचाने से रोका तो थर्ड फ्लोर तक पीछा कर मार डाला

दिल्ली के किलोकरी गांव में मणिपुर के रहने वाले एक सिंगिंग के टीचर ने उनके घर के बाहर हल्ला कर रहे लोगों को रोका तो आठ लोगों ने उनपर हमला कर उनकी हत्या कर दी.

Written by: Tanuja Joshi
Published: September 8, 2026, 10:37 AM IST
दिल्ली में मणिपुर के सिंगिंग टीचर की पीट-पीटकर हत्या, घर के बाहर शोर मचाने से रोका तो थर्ड फ्लोर तक पीछा कर मार डाला

दिल्ली के किलोकरी गांव में देर रात शोर-शराबे का विरोध करना 54 साल के मणिपुरी संगीत शिक्षक चोंगथाम विक्रम सिंह को भारी पड़ गया. आरोप है कि पास के ढाबों से जुड़े कुछ लोगों ने पहले उनसे बहस की और फिर उनका पीछा करते हुए उनके घर की तीसरी मंजिल तक पहुंच गए और उनकी बुरी तरह पिटाई की. गंभीर रूप से घायल विक्रम सिंह ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

घटना रविवार रात करीब 11:30 बजे की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक, विक्रम सिंह अपने तीसरी मंजिल स्थित घर से कचरा फेंकने नीचे आए थे. इसी दौरान उन्हें घर के बाहर कुछ लोगों के शोर और हंगामे पर आपत्ति हुई. बताया जा रहा है कि आसपास मौजूद दो ढाबों से जुड़े कर्मचारियों से उनकी कहासुनी हो गई.

और पढ़ें: दिल्ली में 40 साल के शख्स की पीट-पीटकर हत्या, मयूर विहार फेज-3 में दिल दहला देने वाली वारदात

मामला बढ़ने के बाद विक्रम सिंह वापस अपने घर की ओर जाने लगे. आरोप है कि इसी दौरान करीब आठ लोगों ने उनका पीछा किया. वह सीढ़ियां चढ़कर तीसरी मंजिल तक पहुंचे, लेकिन हमलावरों ने उन्हें गलियारे में घेर लिया. कथित तौर पर कई लोगों ने मिलकर उन पर लात-घूंसों से हमला किया और फिर वहां से भाग गए.

17 सालों से सिखा रहे थे संगीत

विक्रम सिंह करीब 17 सालों से दिल्ली में निजी तौर पर संगीत सिखाने का काम कर रहे थे. वो अपनी पत्नी जोशना चोंगथाम और 20 साल के बेटे के साथ रहते थे. हमले के बाद उनके बेटे ने उन्हें ओखला के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. पुलिस के मुताबिक, सोमवार रात 1:38 बजे घटना की सूचना मिली थी. हालांकि, इलाज के दौरान सुबह करीब 7 बजे उनकी मौत हो गई.

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने CCTV फुटेज, तकनीकी निगरानी और स्थानीय स्तर पर जुटाई गई जानकारी के आधार पर संदिग्धों की पहचान की. पुलिस ने सात वयस्क आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक 15 वर्षीय किशोर को भी पकड़ा गया है.

घटना से जुड़ा CCTV फुटेज भी सामने आया है. पूर्व मणिपुर मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोशल मीडिया पर फुटेज साझा करते हुए मामले की गहन जांच और जल्द न्याय की मांग की. फुटेज में कथित तौर पर आठ लोग इमारत की सीढ़ियों से नीचे आते दिखाई दे रहे हैं.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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