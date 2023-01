दिल्ली में झगड़ा शांत करा रहे हेड कांस्टेबल पर चाकू से हमला, आईसीयू में भर्ती, एनकाउंटर के बाद शूटर अरेस्ट

नई दिल्ली: दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के छावला इलाके (southwest Delhi’s Chhawla area)में एक ऑटो रिक्शा चालक और कुछ लोगों के बीच हुए झगड़े को शांत कराते समय एक व्यक्ति ने दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल (Delhi Police head constable) पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिसकर्मी को आईसीयू में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घटना रविवार शाम की है, जब छावला थाने के सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) सुनील और हेड कांस्टेबल रिंकू कुतुब विहार इलाके में गश्त पर थे. रात करीब 08: 35 बजे पर उन्हें इलाके में एक झड़प होने की सूचना मिली थी.

पुलिस उपायुक्त (द्वारका) हर्षवर्धन ने बताया कि जब दोनों पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तब कुछ लोग वहां एक ऑटो रिक्शा चालक से झगड़ा कर रहे थे. पुलिस ने जब झगड़ा रोकने की कोशिश की तब ऑटो रिक्शा चालक ने हेड कांस्टेबल रिंकू कुतुब पर चाकू से दो बार वार किया और वहां से फरार हो गया. उन्होंने बताया कि ऑटो चालक की पहचान इलाके के अपराधी सनी ऊर्फ शूटर के रूप में हुई है.