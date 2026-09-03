दिल्ली के होटल में महिला की चाकू मारकर हत्या, साथ मिला युवक भी गंभीर; पुलिस को 'मर्डर-सुसाइड' का शक

Delhi Hotel Murder: दिल्ली के उत्तरी इलाके लाहौरी गेट में एक होटल के कमरे से 28 साल की महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई. महिला के शरीर पर चाकू से किए गए कई वार के निशान मिले हैं. उसी कमरे में एक युवक भी गंभीर हालत में मिला, जिसके बारे में पुलिस को आशंका है कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी. पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर इस घटना को हत्या और आत्महत्या यानी मर्डर-सुसाइड का संभावित मामला माना है.
घटना Hotel Prince की बताई जा रही है. पुलिस के मुताबिक, होटल के कर्मचारियों ने कमरे में मौजूद मेहमानों से संपर्क करने की कोशिश की थी. काफी देर तक अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर कर्मचारियों ने कमरे का दरवाजा खोलने का प्रयास किया. इसके बाद दोनों को कमरे के अंदर बेहोशी की हालत में पाया गया.
नॉर्थ दिल्ली की DCP निहारिका भट्ट ने बताया कि सुबह लाहौरी गेट इलाके में एक होटल के कमरे में महिला और पुरुष के बेहोश पड़े होने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची.
कमरे के अंदर महिला गंभीर हालत में पड़ी मिली. उसके शरीर पर चाकू से चोट के कई निशान थे. वहीं एक पुरुष भी उसी स्थान पर बेहोशी की हालत में मिला. दोनों को तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया.
अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया. वहीं युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज जारी है. पुलिस फिलहाल युवक के ठीक होने का इंतजार कर रही है, ताकि घटना से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में उससे पूछताछ की जा सके.
पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि महिला और युवक ने घटना से करीब दो दिन पहले होटल में कमरा लिया था. दोनों एक साथ होटल में ठहरे हुए थे. घटना के पीछे क्या वजह थी, इस बारे में अभी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.
पुलिस ने बताया कि महिला बिहार के समस्तीपुर की रहने वाली थी, जबकि युवक राजस्थान का निवासी बताया जा रहा है. दोनों के परिवारों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है. परिवार के सदस्यों के दिल्ली पहुंचने के बाद पहचान और अन्य व्यक्तिगत जानकारी की भी पुष्टि की जाएगी.
पुलिस का कहना है कि शुरुआती परिस्थितियां इस घटना को मर्डर-सुसाइड की ओर इशारा करती हैं. हालांकि, जांच अभी शुरुआती चरण में है और पुलिस किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है.
जांच अधिकारियों को यह पता लगाना है कि कमरे के अंदर वास्तव में क्या हुआ था, महिला पर हमला किस परिस्थिति में हुआ और युवक की हालत किस वजह से हुई. इसके अलावा दोनों के बीच संबंध, होटल में आने का उद्देश्य और घटना से पहले उनकी गतिविधियों की भी जांच की जा रही है.
पुलिस होटल के कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दोनों होटल में कब पहुंचे, उनके कमरे में कौन-कौन आया या गया और घटना से पहले किसी तरह का विवाद या असामान्य गतिविधि तो नहीं हुई थी.
कमरे से मिले संभावित सबूतों और अन्य परिस्थितियों की भी जांच की जा रही है. पुलिस घटना की पूरी कड़ी जोड़ने के लिए तकनीकी और फोरेंसिक जांच का सहारा ले सकती है.
फिलहाल युवक अस्पताल में इलाज करा रहा है. उसके बयान को इस मामले में अहम माना जा रहा है. पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ घटना की सही वजह और पूरा घटनाक्रम स्पष्ट हो सकेगा. परिवारों से संपर्क करने और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.
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