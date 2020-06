नई दिल्ली: अब तक था कि अगर लक्षण नहीं हैं, तो ऐसे लोगों की कोरोना वायरस की जांच नहीं की जा रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अगर किसी में लक्षण नहीं हैं फिर भी वह जांच करा सकता है. दिल्ली एक एलजी अनिल बैजल ने ये आदेश दिए हैं. बता दें कि दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 27 हज़ार पार हो गई है. Also Read - पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाया गया, शादी समारोह में अब 25 लोग शामिल हो सकेंगे

दिल्ली में अब कोरोना वायरस के लक्षण न होने के बाद भी अस्पतालों में जांच कराई जा सकती है. अब तक बिना लक्षण वाले लोगों की जाँच से इनकार किया जा रहा था. दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल ने आज ही ये आदेश दिया है. उप राज्यपाल ने दिल्ली सरकार के उस फैसले को भी पलटा है, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा.

Delhi LG Anil Baijal overrules Delhi CM Arvind Kejriwal's order to test only symptomatic cases for COVID19. New order issued by LG states to follow ICMR guildelines, asymptomatic to also be tested pic.twitter.com/AmYPxY8hJb

— ANI (@ANI) June 8, 2020