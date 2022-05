दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने पद से इस्तीफा (Anil Baijal Resigns) दे दिया है. न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है. रिपोर्ट के मुताबिक LG बैजल (Anil Baijal) ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) को भेज दिया है. इस्तीफे के पीछे उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है. मालूम हो कि नजीब जंग के इस्तीफे के बाद अनिल बैजल ने दिसंबर 2016 में दिल्ली के उपराज्यपाल का पदभार संभाला था.Also Read - Anil Baijal के अचानक इस्तीफे के बाद दिल्ली के LG की रेस में ये तीन बड़े नाम

