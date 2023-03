Delhi Liquor Policy Case: 9 घंटे की पूछताछ के बाद लौटी के. कविता, ED ने फिर 16 मार्च को बुलाया

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन मामले में शनिवार को भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के. कविता से 9 घंटे पूछताछ की. इसके बाद उन्हें 16 मार्च को पूछताछ के लिए फिर बुलाया गया है. कविता को एजेंसी ने इसलिए बुलाया है, ताकि उनका सामना हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्रन पिल्लई से कराया जाए.

अधिकारियों ने कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की 44 वर्षीय बेटी कविता रात करीब 8:00 बजे एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर स्थित एजेंसी के मुख्यालय से रवाना हुईं. वह पूर्वाह्न करीब 11 बजे लगभग डेढ़ किलोमीटर दूर स्थित तुगलक रोड स्थित अपने पिता के सरकारी आवास से ईडी कार्यालय पहुंची थी.

अधिकारियों ने कहा कि बीआरएस की नेता को 16 मार्च को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है. इससे पहले, ईडी कार्यालय में भारी संख्या में दिल्ली पुलिस और केंद्रीय अर्द्धसैन्य बलों के कर्मियों को तैनात किया गया था. बीआरएस नेता के समर्थकों ने एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर प्रदर्शन भी किया. कविता ने एजेंसी के कार्यालय में प्रवेश करने से पहले मुठ्ठी बंद करके हाथ ऊपर उठाया.

Enforcement Directorate again summons BRS MLC & Telangana CM’s daughter K Kavitha on March 16 to question her in connection with the Delhi excise policy case. (File Pic) pic.twitter.com/H9MlgZ0Az4 — ANI (@ANI) March 11, 2023

बीआरएस की विधान पार्षद के साथ उनके स्टाफ के कुछ सदस्य भी थे, जो बाहर रुक गए. ईडी ने कविता को नौ मार्च को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने लंबे समय से अटके महिला आरक्षण विधेयक को संसद के बजट सत्र में पारित कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को यहां अनशन में शामिल होने के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण नयी तारीख देने का अनुरोध किया था.

कविता को एजेंसी ने इसलिए बुलाया है, ताकि उनका सामना हैदराबाद के कारोबारी अरुण रामचंद्रन पिल्लई से कराया जाए. पिल्लई को इस सप्ताह ईडी ने गिरफ्तार किया था. एजेंसी धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत कविता का बयान दर्ज करेगी.