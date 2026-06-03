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आग लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? विदेशों में ऐसे हादसों पर कितनी जल्दी पाया जाता है काबू, जानिए वहां क्या हैं नियम

आग का हादसा कुछ ही सेकंड में जानलेवा बन सकता है, लेकिन सही तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया से नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 3, 2026, 11:11 PM IST
Explainer: आग लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? विदेशों में ऐसे हादसों पर कितनी जल्दी पाया जाता है काबू, जानिए वहां क्या हैं नियम
आग लगने के बाद बिल्डिंग के ऊपर की तरफ नहीं भागना चाहिए. क्योंकि, आग तेजी से ऊपर की तरफ फैलती है. (AI जेनरेटेड)

दुनिया के किसी भी हिस्से में आग लगना सबसे खतरनाक आपदाओं में से एक माना जाता है. कुछ ही मिनटों में एक छोटी सी चिंगारी बड़े हादसे में बदल सकती है. दिल्ली में मालवीय नगर के फ्लरिश स्टे होटल में बुधवार को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, फायर टीम ने यहां से 37 लोगों को बाहर निकाला. बिल्डिंग की फायर NOC नहीं थी. होटल में 25 कमरे हैं. मरने वालों में 11 विदेशी नागरिक हैं. इनमें 9 अफ्रीकी और 2 तुर्कमेनिस्तान के हैं.

हाल के वर्षों में भारत समेत दुनिया के कई देशों में अस्पतालों, मॉल, स्कूलों और रिहायशी इमारतों में आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं. आइए जानते हैं आग लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? विकसित देशों में ऐसी घटनाओं पर इतनी तेजी से काबू कैसे पा लिया जाता है?

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आग लगते ही सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए?

  • एक्सपर्ट बताते हैं कि आग लगने पर घबराना सबसे बड़ी गलती होती है. सबसे पहले फायर अलार्म बजाना या आसपास के लोगों को चेतावनी देना जरूरी है. अगर आग छोटी है और सुरक्षित रूप से बुझाई जा सकती है, तभी अग्निशामक यंत्र यानी Fire Extinguisher का इस्तेमाल करना चाहिए.
  • आग लगने के बाद बिल्डिंग के ऊपर की तरफ नहीं भागना चाहिए. क्योंकि, आग तेजी से ऊपर की तरफ फैलती है. इसलिए आपको नीचे की तरफ भागना चाहिए.
  • अगर आग तेजी से फैल रही हो, तो तुरंत बिल्डिंग से बाहर निकलना चाहिए. इस समय लिफ्ट का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए. सीढ़ियों के रास्ते निकलना चाहिए. क्योंकि, बिजली जाने पर लिफ्ट बीच में फंस सकती है. सीढ़ियों का इस्तेमाल करना सबसे सुरक्षित माना जाता है.

धुएं से ज्यादा होती हैं मौतें

  • आग से होने वाली ज्यादातर मौतें सीधे लपटों से नहीं, बल्कि धुएं और जहरीली गैसों के कारण होती हैं. इसलिए धुआं भरने की स्थिति में झुककर या रेंगते हुए बाहर निकलने की सलाह दी जाती है. जमीन के करीब हवा अपेक्षाकृत साफ रहती है और सांस लेने में आसानी होती है.
  • अगर कपड़ों में आग लग जाए तो Stop, Drop and Role नियम अपनाना चाहिए. यानी दौड़ने के बजाय जमीन पर लेटकर लुढ़कना चाहिए. ताकि आग बुझ सके.

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आग के हादसों से विदेशों में क्यों कम होती है जनहानि?

  • अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी और सिंगापुर जैसे देशों में आग लगने की घटनाएं पूरी तरह नहीं रुकतीं. लेकिन, वहां मौतों की संख्या अपेक्षाकृत कम रहती है. इसकी सबसे बड़ी वजह सख्त फायर सेफ्टी नियम और उनका कड़ाई से पालन है.
  • इन देशों में ज्यादातर कमर्शियल और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म, स्प्रिंकलर सिस्टम और इमरजेंसी एग्जिट अनिवार्य होते हैं. आग लगते ही अलार्म बज जाता है. कई मामलों में स्प्रिंकलर सिस्टम अपने आप एक्टिव होकर आग को शुरुआती फेज में ही नियंत्रित करने लगता है.

जापान का मॉडल

  • भूकंप और आग जैसी आपदाओं से जूझने वाला जापान दुनिया के सबसे तैयार देशों में गिना जाता है. वहां स्कूलों, दफ्तरों और पब्लिक बिल्डिंग में रेगुलर बेसिस पर मॉक ड्रिल होती है.
  • बच्चों को छोटी उम्र से ही सिखाया जाता है कि आग लगने पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है. यही वजह है कि आपात स्थिति में लोग घबराने के बजाय तय प्रक्रिया का पालन करते हैं.

अमेरिका और यूरोप में क्या हैं नियम?

  • अमेरिका और कई यूरोपीय देशों में किसी भी बड़ी बिल्डिंग को इस्तेमाल की परमिशन तभी मिलती है, जब वह फायर कोड्स का पालन करता हो. फायर विभाग समय-समय पर निरीक्षण करता है.
  • अगर किसी बिल्डिंग में इमरजेंसी एग्जिट बंद मिले, अलार्म सिस्टम खराब हो या फायर डिवाइसेस काम न कर रहे हों, तो भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. कई मामलों में इमारतों को अस्थायी रूप से बंद भी किया जा सकता है.

फायर टेंडर सर्विस कितनी तेजी से पहुंचती हैं?

  • विकसित देशों में फायर स्टेशन इस तरह बनाए जाते हैं कि आपातकालीन स्थिति में कुछ ही मिनटों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां घटनास्थल तक पहुंच सकें. कई शहरों में औसत प्रतिक्रिया समय 5 से 8 मिनट के बीच होता है.
  • इसके अलावा मॉर्डन टेक्नोलॉजी, GPS ट्रैकिंग, डिजिटल मैपिंग और कमांड सेंटर की मदद से फायर ब्रिगेड को सटीक जानकारी तुरंत मिल जाती है.

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भारत में सबसे बड़ी चुनौती क्या है?
भारत में भी फायर सेफ्टी के नियम मौजूद हैं, लेकिन उनका पालन कई जगहों पर कमजोर रहता है.अक्सर इमारतों में फायर एग्जिट बंद मिलते हैं. अग्निशमन उपकरण खराब होते हैं या आपातकालीन ड्रिल नहीं कराई जाती. विशेषज्ञों का मानना है कि केवल नियम बनाना पर्याप्त नहीं है. लोगों में जागरूकता बढ़ाना और नियमित सुरक्षा अभ्यास कराना उतना ही जरूरी है.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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