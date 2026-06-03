Explainer: एक दरवाजा, बिना Fire NOC और बेसमेंट में कमरे... कैसे नियमों की अनदेखी ने 21 लोगों को मौत के मुंह में धकेल दिया?

Delhi Malviya Nagar Fire: साउथ दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में हुए भीषण होटल अग्निकांड ने एक बार फिर देश के बड़े शहरों में संचालित हो रहे छोटे होटलों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 18 विदेशी नागरिक भी शामिल थे. शुरुआती जांच से जो बातें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली हैं. ये केवल एक आग नहीं बल्कि सालों से चली आ रही लापरवाही, नियमों की अनदेखी और ज्यादा मुनाफा कमाने की होड़ का दुखद परिणाम थी.
जानकारी के अनुसार, जिस भवन में फ्लोरिश स्टे नाम का होटल संचालित हो रहा था, वो मूल रूप से एक होमस्टे मॉडल के तहत विकसित संपत्तियों की श्रेणी में आता था. दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौर में शुरू की गई योजना के तहत मकान मालिकों को सीमित संख्या में कमरे किराये पर देने की अनुमति दी गई थी. लेकिन समय के साथ कई होमस्टे धीरे-धीरे होटल का रूप लेते गए और क्षमता से कहीं ज्यादा कमरों का संचालन शुरू कर दिया गया.
शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक, फ्लोरिश स्टे में लगभग 25 कमरे संचालित किए जा रहे थे और हादसे के समय दर्जनों मेहमान वहां ठहरे हुए थे. सबसे गंभीर बात ये सामने आई कि पूरे होटल में आने-जाने के लिए केवल एक ही मुख्य रास्ता था.आग लगने के बाद यही रास्ता धुएं और लपटों से भर गया, जिससे अंदर फंसे लोगों के पास बाहर निकलने का कोई सुरक्षित विकल्प नहीं बचा.
वहां मौजूद लोगों ने बताया कि कई लोगों ने जान बचाने के लिए खिड़कियों से छलांग लगा दी. कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कई अन्य धुएं में घुटने के कारण बाहर निकल ही नहीं सके. रेस्क्यू टीम जब बिल्डिंग के अदर पहुंची तो उन्हें बेसमेंट में भी कमरे मिले, जहां कई विदेशी मेहमान ठहरे हुए थे. बताया जा रहा है कि जहरीला धुआं तेजी से नीचे तक फैल गया, जिससे वहां फंसे लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला.
जांच एजेंसियों का ध्यान सबसे ज्यादा फायर सेफ्टी से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित है. शुरुआती निष्कर्ष बताते हैं कि होटल के पास वैध फायर एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) नहीं था. नियमों के अनुसार एक निश्चित ऊंचाई से ज्यादा की इमारतों के लिए अग्नि सुरक्षा मंजूरी जरूरी होती है. इसके बावजूद होटल संचालित किया जा रहा था. यही नहीं, ये भी आरोप है कि बिल्डिंग में कई निर्माण और संशोधन किए गए थे, जिनकी पूरी जानकारी संबंधित विभागों को नहीं दी गई.
व्यावसायिक होटल में फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर, आपातकालीन निकास मार्ग और नियमित सुरक्षा ऑडिट जैसी व्यवस्थाएं बेहद जरूरी होती हैं. अगर इनमें से किसी एक व्यवस्था की भी कमी हो, तो आग लगने की स्थिति में नुकसान कई गुना बढ़ सकता है. दिल्ली के इस हादसे में भी यही देखने को मिला, जहां आग से ज्यादा लोगों की मौत धुएं और बाहर निकलने के रास्ते की कमी के कारण हुई.
इस घटना ने प्रशासनिक निगरानी पर भी सवाल उठाए हैं. अगर होटल के पास इन चीजों की मंजूरियां नहीं थीं, तो वह लंबे समय तक संचालन कैसे करता रहा? क्या समय-समय पर निरीक्षण नहीं हुए? और अगर हुए, तो कमियों को दूर कराने के लिए प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा.
दिल्ली सरकार ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है. वहीं, प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की जिम्मेदारी तय करने की बात कही है.
दिल्ली के इस होटल में आग कैसे लगी?
शुरुआती जांच के अनुसार आग होटल के रेस्तरां या उससे जुड़े हिस्से से शुरू हुई थी. देखते ही देखते आग और धुआं पूरी बिल्डिंग में फैल गया. कुछ ही मिनटों में हालात इतने खराब हो गए कि कई मेहमान अपने कमरों में फंस गए.
इस हादसे में इतनी ज्यादा मौतें क्यों हुईं?
मौतों का सबसे बड़ा कारण आग से ज्यादा जहरीला धुआं और सुरक्षित एग्जिट के लिए रास्तों की कमी था. कई लोग कमरों और बेसमेंट में फंस गए, जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया.
होटल में सबसे बड़ी सुरक्षा चूक क्या थी?
सबसे बड़ी चूक ये थी कि होटल में आने और बाहर निकलने का मुख्य रूप से केवल एक ही रास्ता था. आग लगने के बाद यही रास्ता धुएं और लपटों की चपेट में आ गया, जिससे मेहमानों के पास बचने का विकल्प बेहद सीमित रह गया.
Fire NOC क्या होता है और ये जरूरी क्यों है?
Fire NOC यानी Fire No Objection Certificate फायर विभाग की तरफ से जारी किया जाने वाला सेफ्टी सर्टिफिकेट है. ये सुनिश्चित करता है कि बिल्डिंग में आग से बचाव के लिए जरूरी इंतजाम मौजूद हैं. शुरुआती जांच में सामने आया है कि होटल के पास वैध Fire NOC नहीं था.
बेसमेंट में बने कमरे खतरा क्यों बन गए?
बेसमेंट में बने कमरों तक धुआं तेजी से पहुंच गया. वहां मौजूद लोगों के पास बाहर निकलने के सीमित रास्ते थे. इसी वजह से कई मेहमान धुएं में फंस गए और उन्हें समय रहते बाहर नहीं निकाला जा सका.
इस हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल क्या है?
सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर होटल में सुरक्षा संबंधी इतनी गंभीर कमियां थीं तो वह लंबे समय तक संचालित कैसे होता रहा? जांच अब इसी बात पर केंद्रित है कि नियमों की अनदेखी कहां और किस स्तर पर हुई.
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