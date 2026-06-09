ऑयल फ्रायर की आग ने ली 22 लोगों की जान, मालवीय नगर के होटल अग्निकांड पर MCD की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

Malviya Nagar fire incident: दिल्ली के मालवीय नगर में एक अवैध गेस्ट हाउस में लगी भीषण आग में 22 लोगों की मौत हो गई. इस घटना को लेकर MCD की जांच रिपोर्ट सामने आई हैं...

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मालवीय नगर की घटना में MCD की रिपोर्ट

MCD report Hauz Rani fire: दिल्ली का व्यस्त इलाका मालवीय नगर, हाल ही में एक ऐसे भीषण अग्निकांड का गवाह बना जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया. हौज रानी के एक अवैध गेस्ट हाउस में लगी आग ने 22 लोगों की जिंदगी को हमेशा के लिए लील लिया. शुरुआत में जिसे एक सामान्य शॉर्ट-सर्किट माना जा रहा था, पुलिस और MCD की शुरुआती जांच में उसके पीछे की कहानी कुछ और ही निकलकर सामने आई है.

MCD की चौंकाने वाली रिपोर्ट

MCD और जांच एजेंसियों की शुरुआती रिपोर्टों ने इस पूरी इमारत को अवैध बताया, जो बिना किसी जरूरी सरकारी मंजूरी और फायर NOC के धड़ल्ले से चल रही थी. जांच में पाया गया कि गेस्ट हाउस की सीढ़ियों, छतों और फर्श पर अत्यधिक ज्वलनशील सजावटी प्लास्टिक और लकड़ी के सामानों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया था, जिसने आग भड़काने में घी का काम किया. सबसे भयावह बात यह थी कि इस बहुमंजिला इमारत में आने-जाने के लिए केवल एक ही संकरा रास्ता था, जो धुआं भरने के बाद मेहमानों के लिए मौत का फंदा बन गया.

ऑयल फ्रायर में धमाके से लगी आग

घटना वाले दिन किचन में मौजूद कुक केशव नेगी ने ऑयल फ्रायर को चालू किया और खुद के लिए चाय बनाने लगा, लेकिन चाय की चुस्कियों के बीच वह ऑन किए हुए फ्रायर को बंद करना ही भूल गया. लगातार चलने के कारण फ्रायर में मौजूद तेल अपने ऑटो-इग्निशन तापमान तक पहुंच गया और देखते ही देखते आग के रुप में बदल, ऊपर बने फाइबर की छत तक फैल गई. जब कुक वापस लौटा तो आग बेकाबू हो चुकी थी.

कुक की भारी भूल

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, जब कुक ने आग बुझाने की कोशिश तो की, लेकिन जब हालात काबू से बाहर हो गए तो उसने किसी को सचेत करने या फायर ब्रिगेड को फोन करने के बजाय वहां से चुपचाप भाग जाना बेहतर समझा. पुलिस की जांच के अनुसार, आग लगने और दमकल विभाग को पहली कॉल किए जाने के बीच करीब आधे घंटे यानी 30 मिनट का फासला था. अगर कुक ने भागने के बजाय समय रहते वहां सो रहे मेहमानों को जगाया होता या तुरंत पुलिस को सूचना दी होती, तो आज 22 लोगों की जान बचाई जा सकती थी.

सुरक्षा मानकों की अनदेखी

इस हादसे ने दिल्ली के रिहायशी इलाकों में चल रहे अवैध होटलों और बीएंडबी (B&B) की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए होटल के मैनेजर और कुक को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मालिक का करीबी मुनीम कोर्ट में पहले ही सरेंडर कर चुका है. अब दिल्ली पुलिस इसमें तकनीकी जांच के लिए आईआईटी-दिल्ली (IIT-Delhi) की मदद लेने की तैयारी कर रही है, ताकि आग के फैलने के पैटर्न को सही से समझ सके.