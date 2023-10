Delhi: मणि शंकर समेत कई विपक्षी नेता फिलस्तीनी राजदूत से मिले, गाजा पर इजराइली बमबारी की निंदा की

नई दिल्ली: इजराइल और हमास के मध्य जारी युद्ध के बीच कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर समेत विपक्ष के कई नेताओं ने आज सोमवार को फलस्तीन के राजदूत अदनान अबू अल हायजा से मुलाकात कर फिलस्तीनी जनता के प्रति एकजुटता प्रकट की और गाजा पर इजराइली बमबारी की निंदा करते हुए कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को हिंसा को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए.

फिलस्तीनी राजदूत ने उम्मीद जताई कि इजराइल और फिलस्तीनी दोनों का मित्र होने के कारण भारत तेल अवीव पर दबाव बनाएगा कि वह गाजा की घेराबंदी खत्म करे और लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचने दे.विपक्षी नेताओं ने एक संयुक्त बयान में यह भी कहा कि 1967 की सीमाओं के आधार पर एक स्वतंत्र फलस्तीनी राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि यह इजराइल-फलस्तीन संघर्ष का न्यायसंगत और स्थायी समाधान सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा.

#WATCH | Delhi: Congress leader Mani Shankar Aiyar arrived at the Embassy of the state of Palestine, earlier today to attend a meeting with Adnan Abu al Haija, Ambassador of Palestine in India.

