Delhi MCD Election 2022 के नतीजों से पहले बोले हरीश खुराना, रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बनाने वाले को जनता ने नहीं दिया अपना वोट

Delhi MDC Election Result 2022: दिल्ली नगर निगम चुनाव के वोटों की गणना सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है. कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना की जा रही है. इस बीच बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने कहा है कि अगला मेयर बीजेपी का होगा. ऐसा हम नहीं बल्कि चुनावी ट्रेंड कह रहे हैं. उन्होंने कहा है कि कल तक सब आम आदमी पार्टी की जीत कह रहे हैं . दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं . रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बनाने वाले , दिल्ली को वर्ल्ड की प्रदूषित राजधानी बनाने वाले को जनता वोट नहीं करेगी.

दिल्ली एमसीडी के 250 वार्ड के लिए 4 दिसंबर को मतदान हुआ था. इसमें, 1349 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है. मतगणना के दौरान 10 हजार पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. सुबह 8 बजे से वोट काउंटिंग शुरू हो चुकी है. इस बार मतगणना के लिए 42 सेंटर बनाए गए हैं. इसी पर नेताओं की बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है. थोड़ी देर में रूझान भी आने शुरू हो गए हैं.