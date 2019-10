पिलखुवा: केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 1058 करोड़ रुपए की लागत से बने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के तीसरे चरण का यहां सोमवार को उद्घाटन किया. इस दौरान उनके साथ केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्यमंत्री वी.के. सिंह और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे. गडकरी ने इस मौके पर एक्सप्रेसवे को विकास का प्रतीक बताया और कहा कि जनवरी, 2020 तक हर हाल में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे का काम पूरा कर लेंगे. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह एक्सप्रेसवे देश का पहला ऐसा हाईवे है जो त्वरित गति से निर्मित किया गया है, इससे 40 मिनट में हापुड़ से दिल्ली पहुंचा जा सकेगा. नया अलाइनमेंट गुरुग्राम से शुरू होकर एक्सप्रेस-वे रतलाम से मुंबई जाएगा. इस सड़क का निर्माण करने में 16000 करोड़ रुपए की बचत की गई है, इसके माध्यम से 14 घंटे के अंतराल में ही मुंबई पहुंचा जा सकेगा.

उन्होंने कहा कि वह 55 से 60 हजार करोड़ की योजनाओं पर कार्य करने जा रहे है जिसमें ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल-वे का निर्माण सम्मिलित है. ‘नमामि गंगा’ योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने जो धनराशि व्यय की है उससे गंगा प्रदूषण मुक्त होगी और आमजन को निर्मल गंगा जल उपलब्ध हो सकेगा. गडकरी ने कहा कि हवा में डबल डेकर बस संचालित करने की योजना है, जो 50 करोड़ का प्रोजेक्ट कार्य है. मेट्रो रेल की तकनीक में इससे अधिक व्यय होता है. दिल्ली में लोग पार्किं ग नहीं बनाते हैं, जिससे उनके वाहनों के कारण सड़क पर अतिक्रमण की समस्या बढ़ जाती है.

उन्होंने कहा, “सरकार व राज्य सरकार द्वारा किसानों की भूमि अधिग्रहण पर उचित मुआवजा उपलब्ध कराया जा रहा है. ऐसी मार्केट बनाई जाए, जिससे प्रदूषण कम होगा. आम नागरिकों को डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. प्रोजेक्ट 2 के लिए भूमि अधिग्रहण की समीक्षा के लिए मैं एनएचआई जाऊंगा और हापुड़ से कानपुर जाने के लिए एक्सप्रेसवे बनाए जाने का प्रस्ताव रखूंगा.” उपमुख्यमंत्री मौर्य ने कहा कि लोक निर्माण विभाग की 50 करोड़ रुपये लागत की 3 योजनाओं का लोकार्पण तथा 40 करोड़ की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है. इस हाईवे को बनाने में 35 माह का समय लगा है. यह सबसे कम समय में तैयार होने वाला एक्सप्रेसवे है.

Inaugurated 3rd phase of Delhi Meerut expressway. It connects NCR regions to the road of transformation. Plastic waste has been used to construct the 6 Lane expressway. It will further reduce travel time and pollution in NCR. #PragatiKaHighway pic.twitter.com/teUXxT96i0

— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) September 30, 2019