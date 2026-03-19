Hindi India Hindi

Delhi Meerut Expressway Toll Hike New Toll Rates Increase

Delhi-Meerut Expressway Toll Hike: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर सफर होगा महंगा, जानिये टोल टैक्स में कितनी होगी बढ़ोतरी

Delhi-Meerut Expressway Toll Tax Hike: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स में बढ़ोतरी 1 अप्रैल से होगी. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) टोल दरों में 5 फीसदी बढ़ोतरी की बात की है.

Delhi-Meerut Expressway Toll Tax Hike: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर यात्रा करना अब और महंगा हो जाएगा. 1 अप्रैल से टोल दरों में पांच फीसदी की बढ़ोतरी की जा रही है. अभी, काशी टोल से सराय काले खां तक ​​कार और जीप के लिए टोल दर 170 रुपये है. 1 अप्रैल से यह 175 रुपये हो जाएगी. सालाना FASTag पास की कीमत भी 3000 रुपये से बढ़कर 3075 रुपये हो जाएगी. बढ़ी हुई दरें 31 मार्च की आधी रात 12 बजे से लागू होंगी.

कितने बढ़ेंगे रेट?

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरविंद कुमार के एक पत्र का हवाला देते हुए, काशी टोल मैनेजर ने बताया कि टोल दरों में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है. नई दरें 31 मार्च की रात को सार्वजनिक की जाएंगी. दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर काशी टोल से सराय काले खां तक ​​कार और जीप के लिए मौजूदा टोल दर 170 रुपये है. कमर्शियल वाहनों के लिए मेरठ तक एक तरफ का टोल 275 रुपये है. बसों और ट्रकों के लिए टोल 580 रुपये है. ये दरें क्रमशः 175 रुपये, 280 रुपये और 590 रुपये हो जाएंगी.

यह भी पढ़ें: अब Toll Tax और हाइवे प्रोजेक्ट्स से आप भी कर सकते हैं तगड़ी कमाई, बस करना होगा ये काम, समझ लें अपने फायदे की बात

1 अप्रैल से काशी टोल प्लाज़ा पूरी तरह से कैशलेस

1 अप्रैल से काशी टोल प्लाज़ा पूरी तरह से कैशलेस हो जाएगा. वाहन मालिकों को अपना FASTag चालू रखकर या टोल बूथ पर बारकोड का उपयोग करके UPI के माध्यम से टोल टैक्स का भुगतान करना होगा. इसके लिए ड्राइवरों के पास एक Android मोबाइल फोन होना जरूरी होगा. नकद या अन्य तरीकों से भुगतान संभव नहीं होगा.

खुद ही कट जाएगा टोल टैक्स

मेरठ एक्सप्रेसवे पर नये सिस्टम में हाई-स्पीड कैमरों और एक ऑटोमेटिक नंबर प्लेट आईटेंटिफिकेशन प्रणाली का उपयोग किया जाएगा. कैमरे गाड़ियों की नंबर प्लेट और FASTag को स्कैन करेंगे और खुद ही भुगतान काट लेंगे. इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि ट्रैफिक जाम और ईंधन की खपत भी कम होगी. दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक मैनेजमेंट को आधुनिक बनाने के लिए, ATMS टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट के तहत काशी टोल प्लाजा और डासना के बीच अपग्रेड किए गए ट्रैफिक पोस्ट, नए हाई-टेक कैमरे और वाहनों की गति का पता लगाने वाले सिस्टम लगाए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Toll Tax पर गडकरी ने अब संसद में क्या दिया अपडेट? इस आइडिया से टोल प्लाजा पर न लाइन लगेगी और न फ्यूल होगा बर्बाद

Add India.com as a Preferred Source

काशी टोल प्लाजा पर बनेगा कंट्रोल रूम

हर 500 मीटर पर एक CCTV कैमरा लगाया गया है. काशी टोल प्लाजा पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है. डिवाइडर के बीच हर 20 मीटर पर सोलर पैनल और LED लाइटों से लैस बिजली के खंभे लगाए जा रहे हैं. इससे रात के समय पूरा दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे फ्लडलाइट्स से जगमगा उठेगा. काशी टोल प्लाजा पर बनने वाले ट्रैफिक पोस्ट पर ट्रैफिक पुलिस और नर्सिंग स्टाफ तैनात रहेगा.