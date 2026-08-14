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15 अगस्त पर दिल्ली मेट्रो का बदला टाइम, सुबह इतने बजे से चलेंगी ट्रेनें; देखें पूरा शेड्यूल

15 अगस्त पर दिल्ली मेट्रो ने अपनी ट्रेनों की रनिंग टाइमिंग में बदलाव किया है. शनिवार को सुबह 4 बजे के से ट्रेनें का संचालन होगा, जिससे स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में जाने वालों लोगों को आसानी होगी.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: August 14, 2026, 8:16 AM IST
independence day 2026
15 अगस्त पर बदली दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग (Image: IANS)

स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में मेट्रो से सफर करने वालों के लिए बड़ा अपडेट है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने बताया है कि 15 अगस्त 2026 को सभी मेट्रो लाइनों पर सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएंगी. यह फैसला लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले खास मेहमानों, आमंत्रित लोगों और आम यात्रियों की सुविधा को देखते हुए लिया गया है. यानी अगर आप सुबह जल्दी लाल किले या आसपास के इलाके में जाना चाहते हैं, तो मेट्रो आपके लिए एक आसान विकल्प रहेगी. DMRC के मुताबिक, सुबह 4 बजे से सभी लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से ट्रेनें चलना शुरू होंगी.

हर 30 मिनट में मिलेगी मेट्रो

DMRC ने बताया कि सुबह 4 बजे से रेगुलर सर्विस शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेनें 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी. इसके बाद तय टाइम-टेबल के अनुसार सामान्य मेट्रो सेवा शुरू हो जाएगी. ऐसे में स्वतंत्रता दिवस समारोह में जाने वाले लोगों को सुबह के समय लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा. खास तौर पर लाल किले पर होने वाले कार्यक्रम को देखते हुए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है. ऐसे में मेट्रो से सफर करने पर सड़क पर लगने वाले ट्रैफिक और कई जगहों पर लागू होने वाली पाबंदियों से भी राहत मिल सकती है. यात्रियों को सलाह है कि वे घर से निकलने से पहले अपने नजदीकी स्टेशन और यात्रा से जुड़ी जानकारी जरूर देख लें.

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मेहमानों के लिए 1.30 लाख QR टिकट

स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले खास मेहमानों और आमंत्रित लोगों के लिए भी DMRC ने खास इंतजाम किया है. कॉर्पोरेशन ने रक्षा मंत्रालय को 1,30,000 पहले से जारी QR टिकट दिए हैं. इसके अलावा, जिन आमंत्रित लोगों के पास रक्षा मंत्रालय का वैध फिजिकल एडमिट कार्ड होगा, उन्हें तय मेट्रो स्टेशनों पर यात्रा के लिए QR टिकट दिए जाएंगे. लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन समारोह वाली जगह के सबसे करीब हैं. इन खास QR टिकटों से की गई यात्रा का खर्च रक्षा मंत्रालय DMRC को वापस करेगा.

पतंग उड़ाने को लेकर भी चेतावनी

स्वतंत्रता दिवस से पहले DMRC ने दिल्ली-NCR के लोगों के लिए एक जरूरी एडवाइजरी भी जारी की है. लोगों से ऊंची मेट्रो लाइनों के आसपास पतंग न उड़ाने की अपील की गई है. दरअसल, पतंग की डोर मेट्रो के हाई-वोल्टेज ओवरहेड इक्विपमेंट (OHE) में फंस सकती है. इससे ट्रेन सेवा रुक सकती है और लोगों की सुरक्षा पर भी खतरा पैदा हो सकता है. DMRC ने कहा कि मेट्रो यात्रियों, कर्मचारियों और आम लोगों की सुरक्षा के लिए सभी का सहयोग जरूरी है. स्वतंत्रता दिवस पर बिना रुकावट मेट्रो सेवा चलाने के लिए भी इस अपील को अहम बताया गया है.

लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल

15 अगस्त के कार्यक्रम से पहले गुरुवार को दिल्ली के लाल किले में फुल ड्रेस रिहर्सल भी हुई. इस दौरान राजधानी में सुरक्षा और ट्रैफिक के खास इंतजाम किए गए. स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है. इसे देखते हुए दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक पर पाबंदियां और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रह सकती है. ऐसे में लाल किले या आसपास जाने वाले लोगों के लिए मेट्रो सुबह 4 बजे से शुरू होना काफी मददगार रहेगा.

(इनपुट: IANS)

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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