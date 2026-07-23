दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन आज भी बंद, CJP के 'चलो संसद' प्रदर्शन के बीच DMRC का बड़ा फैसला

राजधानी दिल्ली में CJP के 'चलो संसद' प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. एहतियात के तौर पर दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशनों की सेवाएं आज भी बंद रखी गई हैं, जबकि बाकी रूटों पर ट्रेन संचालन सामान्य जारी है.

Written by: Tanuja Joshi
Updated: July 23, 2026, 7:22 AM IST
दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन आज भी बंद, CJP के 'चलो संसद' प्रदर्शन के बीच DMRC का बड़ा फैसला
  • CJP के ‘चलो संसद’ प्रदर्शन के चलते 16 मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट बंद है.
  • मेट्रो ट्रेनें स्टेशनों से गुजरेंगी, लेकिन यात्री चढ़ या उतर नहीं सकेंगे.
  • संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस तैनाती बढ़ा दी गई है.
  • यात्रियों को यात्रा से पहले DMRC की ताजा एडवाइजरी देखने की सलाह दी गई है.

Delhi Metro Update: दिल्ली में CJP के ‘चलो संसद’ प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हैं. इसी के चलते दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने लगातार दूसरे दिन 16 मेट्रो स्टेशनों के एंट्री और एग्जिट गेट बंद रखने का फैसला किया है. हालांकि, इन स्टेशनों से मेट्रो ट्रेनें निर्धारित समय के अनुसार गुजरती रहेंगी, लेकिन यात्री चढ़ या उतर नहीं सकेंगे. राजधानी के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और कई मार्गों पर ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है. यात्रियों को घर से निकलने से पहले यात्रा की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है.

खबर पर अपडेट जारी है…

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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