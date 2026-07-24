Delhi Metro Alert: जंतर-मंतर पर CJP के प्रदर्शन के चलते 17 बड़े मेट्रो स्टेशन बंद, घर से निकलने से पहले देखें पूरी लिस्ट

Delhi Metro stations closed today: जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के चलते DMRC ने राजीव चौक, आईटीओ और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट समेत 17 प्रमुख मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया है. आइये जानते हैं बंद स्टेशनों की पूरी सूची और इंटरचेंज के नियम..

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दिल्ली मेट्रो

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के चलते सुरक्षा कारणों से सेंट्रल दिल्ली के 17 बड़े मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं.

राजीव चौक, आईटीओ, पटेल चौक और मंडी हाउस जैसे स्टेशनों पर एंट्री-एग्जिट पूरी तरह बंद है

यात्रियों की सुविधा के लिए राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर केवल लाइन बदलने (ट्रेन चेंज) की सुविधा रहेगी,

किसी भी असुविधा से बचने के लिए यात्री अतिरिक्त समय लेकर निकलें और DMRC के आधिकारिक X हैंडल से लाइव स्थिति जांच लें.

Delhi metro 17 stations closed: राजधानी दिल्ली में आज मेट्रो से सफर करने वाले आम यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के जारी प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने बड़ा कदम उठाया है. सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिश पर दिल्ली मेट्रो के 17 प्रमुख स्टेशनों को यात्रियों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है. DMRC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि ये स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले निर्देशों तक बंद रहेंगे. बंद किए गए ज्यादातर स्टेशन सेंट्रल और नई दिल्ली इलाके में स्थित हैं.

जंतर-मंतर प्रदर्शन के कारण बंद रहेंगे 17 मेट्रो स्टेशन

दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी (CJP) के प्रदर्शन के कारण पैदा हुई स्थिति को देखते हुए DMRC ने शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे से 17 मेट्रो स्टेशनों को आगामी आदेश तक बंद कर दिया है.

बंद रहने वाले मेट्रो स्टेशनों की सूची:

लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम और झंडेवालान,

Service Update Below mentioned Metro stations will be closed from 07:30 AM tomorrow (24th July, 2026) till further instructions. However, Interchange facility shall remain available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat. 1. Lok Kalyan Marg

2. Rajiv Chowk

3.… — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) July 23, 2026

इंटरचेंज की रहेगी छूट: यात्रियों के लिए राहत की बात यह है कि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर केवल ट्रेन बदलने (इंटरचेंज) की अनुमति रहेगी, लेकिन स्टेशन से बाहर निकलने या नया प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी.

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

सुरक्षा स्थिति को देखते हुए DMRC और दिल्ली पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे सेंट्रल दिल्ली की तरफ जाने से बचें या यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें. किसी भी भ्रम से बचने के लिए यात्री DMRC के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से लाइव स्टेटस जरूर जांच लें.