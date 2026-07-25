Delhi Metro Latest News: धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, इधर दिल्ली मेट्रो के इन स्टेशन पर शुरू हुआ संचालन

दिल्ली में छात्रों का प्रदर्शन खत्म होने के बाद राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट समेत सभी मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए. CJP ने भी प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान किया.

Written by: Nandan Singh
Updated: July 25, 2026, 4:36 PM IST
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दिल्ली मेट्रो. (Photo/IANS)

Delhi Metro News:  दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के चलते एहतियात के तौर पर बंद किए गए सभी मेट्रो स्टेशन अब दोबारा खोल दिए गए हैं. इनमें राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट जैसे बड़े और व्यस्त स्टेशन भी शामिल हैं. स्टेशनों के खुलने के बाद दिल्ली मेट्रो के सभी रूटों पर सेवाएं सामान्य रूप से शुरू हो गई हैं. मेट्रो सेवा बहाल होने से यात्रियों ने राहत की सांस ली. बड़ी संख्या में लोग अपने काम, घर और दूसरे गंतव्य तक पहुंचने के लिए मेट्रो से सफर करते नजर आए. इससे दिल्ली में आम जनजीवन भी धीरे-धीरे सामान्य होने लगा.

प्रदर्शनकारियों की सुविधा को ध्यान में रखकर लिया फैसला

मेट्रो स्टेशनों को दोबारा खोलने का फैसला प्रदर्शन में शामिल छात्रों और दूसरे लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया. प्रदर्शन खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में छात्र और प्रदर्शनकारी अपने घर लौटना चाहते थे. ऐसे में मेट्रो सेवा शुरू होने से उन्हें आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंचने का रास्ता मिल गया. स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था भी बनाए रखी गई, ताकि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो. सुरक्षा एजेंसियां हालात पर नजर रखती रहीं और लोगों से शांतिपूर्वक अपने घर लौटने की अपील की गई.

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दिल्ली पुलिस ने लोगों से की शांत रहने की अपील

जंतर-मंतर पर मौजूद दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की. पुलिस ने कहा कि जब सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों को मानने की बात सामने आ गई है, तो अब सभी लोग शांतिपूर्वक अपने-अपने घरों और दूसरे गंतव्य के लिए रवाना हो जाएं. पुलिस ने लोगों से कानून-व्यवस्था बनाए रखने को भी कहा. इसके साथ ही किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने और बिना पुष्टि वाली जानकारी को आगे नहीं बढ़ाने की अपील की गई. मेट्रो सेवा शुरू होने के बाद लोगों को घर लौटने में भी आसानी हुई.

CJP ने प्रदर्शन खत्म करने का किया ऐलान

इसी बीच जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने खत्म करने का ऐलान कर दिया. पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार ने उनकी प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया है. इसके बाद उन्होंने प्रदर्शन में शामिल सभी लोगों से अपने-अपने घर लौटने की अपील की. संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने भी प्रदर्शन खत्म होने की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि आगे इस मुद्दे को लेकर कोई नया आंदोलन नहीं किया जाएगा. साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि मंगलवार तक सरकार की ओर से लिखित गारंटी भी मिल जाएगी.

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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