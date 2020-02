Delhi Metro and Traffic Alert: उत्तर पूर्वी दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लेकर भड़की हिंसा ने व्यापक रूप ले लिया है. इस हिंसा के बाद से कई मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए बताया कि जाफराबाद, मौजपुर-बाबरपुर, गोकुलपुरी, जौहरी एन्क्लेव और शिव विहार मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे. वेलकम मेट्रो स्टेशन तक ही मेट्रो को रोक दिया जाएगा.

Security Update

Jaffrabad, Maujpur-Babarpur, Gokulpuri, Johri Enclave and Shiv Vihar remain closed. Trains are being terminated at Welcome metro station. https://t.co/9Pp3vTCZUw

— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) February 25, 2020