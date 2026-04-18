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Delhi Metro Blue Line Timing Update Sunday 19 April Maintenance Work

दिल्ली मेट्रो की इस लाइन की टाइमिंग में बदलाव! घर से निकलने से पहले यहां चेक करें शेड्यूल

Delhi Metro Timing Update: दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है.

सांकेतिक तस्वीर

Delhi Metro News: अगर आप रविवार (19 अप्रैल 2026) को दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन से सफर करने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने जानकारी दी है कि ट्रैक के जरूरी रखरखाव के कारण रविवार सुबह इस लाइन पर सेवाएं कुछ समय के लिए बाधित रहेंगी.

DMRC के मुताबिक, इंद्रप्रस्थ और सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशनों के बीच ट्रैक की मरम्मत का काम किया जाना है. इस मेंटेनेंस कार्य की वजह से ब्लू लाइन (लाइन-3 और लाइन-4) पर मेट्रो सेवाएं अपने तय समय से थोड़ी देरी से शुरू होंगी. हालांकि, राहत की बात यह है कि यह बदलाव केवल सुबह के कुछ घंटों के लिए ही है.

ब्लू लाइन का नया टाइम टेबल

रविवार सुबह यात्रियों की सुविधा के लिए DMRC ने पहली ट्रेन का संशोधित समय जारी किया है. वैशाली से द्वारका सेक्टर-21 रूट पर पहली ट्रेन सुबह 6:05 बजे चलेगी. लक्ष्मी नगर से द्वारका सेक्टर-21 की यात्रा सुबह 6:21 बजे शुरू होगी. यमुना बैंक से द्वारका सेक्टर-21 के लिए पहली ट्रेन सुबह 5:50 बजे रवाना होगी.

द्वारका से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वैशाली की ओर जाने वाली ट्रेनों के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ये ट्रेनें अपने पुराने निर्धारित समय पर ही चलेंगी.

कब तक सामान्य होंगी सेवाएं?

मेट्रो प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुबह 6:30 बजे के बाद पूरी ब्लू लाइन पर सेवाएं पहले की तरह सामान्य हो जाएंगी. अगर आप सुबह जल्दी किसी जरूरी काम या परीक्षा के लिए निकल रहे हैं, तो घर से 15-20 मिनट का अतिरिक्त समय लेकर निकलें ताकि आपको स्टेशन पर इंतजार न करना पड़े.

METRO SERVICES ON BLUE LINE TO BE BRIEFLY REGULATED ON SUNDAY MORNING TO FACILITATE PLANNED MAINTENANCE WORK To undertake the scheduled track maintenance work between Indraprastha and Supreme Court metro stations , train services on the Blue Line (Line 3 & 4) will be regulated… — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) April 17, 2026

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राजधानी की जीवनरेखा

दिल्ली मेट्रो सिर्फ एक परिवहन का साधन नहीं, बल्कि दिल्ली-NCR की लाइफलाइन बन चुकी है. साल 2002 में शुरू हुई इस मेट्रो सेवा ने आज नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों को आपस में जोड़ दिया है. अपनी समयबद्धता और बेहतरीन तकनीक के लिए मशहूर दिल्ली मेट्रो में हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं. स्मार्ट कार्ड और क्यूआर कोड आधारित टिकट प्रणाली ने यात्रियों के सफर को और भी आसान बना दिया है.

यात्रियों के लिए सलाह

किसी भी असुविधा से बचने के लिए DMRC मोमेंटम ऐप या आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें. DMRC ने अपील करते हुए कहा कि मेंटेनेंस कार्य यात्रियों की सुरक्षा और सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए ही किया जा रहा है, इसलिए सहयोग अपेक्षित है.