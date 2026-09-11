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दिल्ली में रहने वाले ध्यान दें! BRICS समिट की वजह से मेट्रो की टाइमिंग में हुआ बदलाव, चेक करें लेटेस्ट टाइमिंग

BRICS Summit 2026: ब्रिक्स सम्मेलन के चलते दिल्ली में ट्रैफिक पाबंदियां रहेंगी. यात्रियों और छात्रों की सुविधा के लिए 13 सितंबर को सभी मेट्रो लाइनें सुबह 6 बजे से चलेंगी.

Written by: Rishabh Kumar Edited by: Rishabh Kumar
Published: September 11, 2026, 7:20 PM IST
BRICS Summit 2026 Delhi Metro Timing
BRICS Summit 2026 Delhi Metro Timing (Image: PTI)

BRICS Summit 2026: दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है. इसे देखते हुए शहर के कई रास्तों पर ट्रैफिक को लेकर पाबंदियां लगाई गई हैं. ऐसे में छात्रों और आम यात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी DMRC ने बड़ा फैसला लिया है. रविवार 13 सितंबर को दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर सेवा सुबह 6 बजे से शुरू होगी. आमतौर पर रविवार को कुछ लाइनों पर सेवा सुबह 7 बजे शुरू होती हैं.

छात्रों और यात्रियों को मिलेगी राहत

डीएमआरसी ने बताया कि यह फैसला परीक्षा देने जाने वाले छात्रों और आम लोगों की आसान आवाजाही को ध्यान में रखकर लिया गया है. ब्रिक्स सम्मेलन के चलते दिल्ली के कई प्रमुख रास्तों पर दोपहर 2 बजे से रात 8:30 बजे तक ट्रैफिक को डायवर्ट और कंट्रोल किया जाएगा. ऐसे में मेट्रो लोगों के लिए आसान सफर का विकल्प बन सकती है. डीएमआरसी ने यात्रियों से कहा है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और समय का ध्यान रखें.

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सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे

ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर दिल्ली मेट्रो सेवाओं के बंद होने की भी चर्चा थी. डीएमआरसी ने साफ किया है कि सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य तरीके से चलती रहेंगी. किसी खास स्टेशन को बंद करने का फैसला होने पर अलग से जानकारी दी जाएगी. यात्रियों को आगे के अपडेट के लिए डीएमआरसी की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ‘दिल्ली मेट्रो सारथी’ ऐप देखने की सलाह दी गई है. इससे सफर से पहले जरूरी जानकारी मिल सकेगी.

सुप्रीम कोर्ट मेट्रो म्यूजियम रहेगा बंद

ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर बना दिल्ली मेट्रो म्यूजियम जरूर बंद रहेगा. डीएमआरसी के मुताबिक, म्यूजियम 11 से 13 सितंबर तक विजिटर्स के लिए बंद रहेगा. इसके बाद 14 सितंबर को सोमवार होने की वजह से म्यूजियम की साप्ताहिक छुट्टी रहेगी. ऐसे में यह 15 सितंबर से दोबारा लोगों के लिए खुल जाएगा. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन और वहां से चलने वाली मेट्रो सेवाएं बंद नहीं रहेंगी.

ट्रैफिक डायवर्जन के बीच मेट्रो बेहतर विकल्प

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है. पुलिस ने यात्रियों से कहा है कि वे घर से निकलने से पहले रास्तों की स्थिति देख लें और सफर के लिए अतिरिक्त समय रखें. खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. सम्मेलन के चलते 12 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत अब 10 अक्टूबर को होगी. वहीं, निचली अदालतों में 11 और 12 सितंबर को छुट्टी रहेगी और इन तारीखों के मामलों की सुनवाई 14 सितंबर को होगी.

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ऋषभ कुमार पाण्डेय एक डिजिटल पत्रकार हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां उन्होंने पहले Zee News हिंदी में काम किया और वर्तमान में ... और पढ़ें

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