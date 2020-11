Delhi Metro Timining On Diwali: आज देश भर में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है. दिवाली के कारण आज दिल्ली की सभी मेट्रो लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से अंतिम सेवा रात 10 बजे तक ही उपलब्ध होगी. दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने एक बयान में कहा कि दीपावली (Diwali 2020) के कारण 14 नवंबर को आखिरी मेट्रो ट्रेन सभी मेट्रो लाइनों के टर्मिनल स्टेशनों से रात 10 बजे रवाना होगी. Also Read - Diwali 2020: 'ये दिवाली सुशांत वाली', श्वेता सिंह कीर्ति ने शेयर किया स्पेशल पोस्ट, लोगों से की ये अपील

Public Service Announcement

On account of Diwali, the last Metro train service on 14th November will start at 10PM from terminal stations of all Metro Lines.

— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) November 13, 2020