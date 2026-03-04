होली पर दिल्ली मेट्रो, नमो भारत और बसों की टाइमिंग में बदलाव, घर से निकलने से पहले देखें पूरा शेड्यूल

Holi 2026: दिल्ली-एनसीआर में होली के रंग में भंग न पड़े, इसके लिए ट्रांसपोर्ट एजेंसियों ने नई एडवाइजरी जारी की है. यात्रा से पहले पढ़ें पूरी एडवाइजरी.

होली पर दिल्ली मेट्रो, नमो भारत और बसों की टाइमिंग में बदलाव, घर से निकलने से पहले देखें पूरा शेड्यूल
Image- Social Media

Holi Public Transport Update: होली के त्योहार को देखते हुए आज यानी 4 मार्च को दिल्ली और पूरे एनसीआर में बस और मेट्रो सेवाओं के समय में बड़े बदलाव किए गए हैं. यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए अधिकांश सेवाएं दोपहर तक स्थगित रहेंगी. अगर आप इस दिन यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले बदला हुआ नया शेड्यूल जरूर चेक कर लें.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने साफ किया है कि होली के दिन मेट्रो की सभी लाइनों पर सेवाएं दोपहर तक बंद रहेंगी. दोपहर 2:30 बजे सभी लाइनों के आखिरी स्टेशनों से मेट्रो एक साथ चलना शुरू होगी.

एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन कब होगी शुरू?

एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी यही नियम लागू रहेगा. यहां भी सेवाएं दोपहर 2:30 बजे ही शुरू होंगी. डीएमआरसी ने यात्रियों से मेट्रो परिसरों में सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है. मेट्रो के अंदर रंग, पिचकारी या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ ले जाना सख्त मना है. डीएमआरसी ने कहा कि यात्री सुरक्षा नियमों का पालन करें ताकि किसी को असुविधा न हो.

नमो भारत और मेरठ मेट्रो

दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर चलने वाली नमो भारत और मेरठ मेट्रो का शेड्यूल थोड़ा अलग है. यहां सुबह के बजाय शाम को फोकस रखा गया है. नमो भारत और मेरठ मेट्रो सेवाएं शाम 5:00 बजे शुरू होंगी. शाम 5:00 बजे से लेकर रात 10:00 बजे तक ट्रेनें सामान्य रूप से चलेंगी.

एनसीआरटीसी ने यह भी बताया है कि अब नमो भारत का नियमित समय सुबह 6:00 से रात 10:00 बजे तक कर दिया गया है, जो रविवार समेत हफ्ते के सातों दिन लागू रहेगा.

सड़कों पर दिखेंगी कम बसें

राजधानी की लाइफलाइन कही जाने वाली डीटीसी बसों के पहिए भी होली की सुबह थमे रहेंगे. दिल्ली में डीटीसी बसों का संचालन दोपहर 2:00 बजे तक पूरी तरह बंद रहेगा. दोपहर 2:00 बजे के बाद केवल 25 प्रतिशत बसें ही सड़कों पर चलाई जाएंगी. यानी शाम के वक्त भी आपको बस के लिए थोड़ा ज्यादा इंतजार करना पड़ सकता है.

बदलाव क्यों किए गए?

परिवहन एजेंसियों का कहना है कि होली के दिन सुबह के समय सड़कों पर यात्री बहुत कम होते हैं. साथ ही, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और संसाधनों के सही इस्तेमाल के लिए यह फैसला हर साल लिया जाता है.

यात्रियों के लिए सलाह

होली के दिन सार्वजनिक परिवहन बहुत ही सीमित रहेगा. यदि बहुत जरूरी काम हो, तो दोपहर के बाद ही घर से निकलें. निकलने से पहले एक बार संबंधित विभाग की आधिकारिक ऐप या वेबसाइट पर सेवा की उपलब्धता जरूर चेक कर लें.

