Delhi Metro Update: दिल्ली में रहने वाले ज्यादातर समय या तो कहीं आने जाने के लिए निजी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं या फिर दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) का. ऐसे में दिल्ली मेट्रो से जुड़ी कोई भी खबर लाखों लोगों के लिए अहम होती है. ऐसे में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) द्वारा एक जरूरी सूचना साझा की गई है. जिसके बाद रविवार के दिन द्वारका और जनकपुरी वेस्ट के बीच ब्लू लाइन पर मेट्रो सेवा सुबह 9.30 बजे तक बाधित रहेगी. ऐसे में इस दिन आप इस रूट पर यात्रा करना चाहते हैं तो आपको अन्य विकल्प तलाशने होंगे. Also Read - Rail Roko Andolan Today Live Updates: दिल्ली से बिहार तक दिख रहा रेल रोको आंदोलन का असर, ट्रेन की पटरी पर बैठे किसान

DMRC ने इस बाबत अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जानकारी को साझा किया है. इसमें कहा गया है कि जनकपुर वेस्ट से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वैशाली और वैशाली से द्वरा सेक्टर 21 की ओर जाने वाली ट्रेनों की शॉर्ट लूपिंग की गई है. ये ट्रेन अपने समय सारणी के आधार पर चलेंगे. डीएमआरसी ने बताया कि इस रूट पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इस कारण मेट्रो नहीं चलाई जाएगी. यात्रियों से गुजारिश है कि इस दौरान वे दूसरे विकल्प को तलाशें. Also Read - Delhi Metro Station Closed: Chakka Jam के चलते इन मेट्रो स्टेशनों को किया गया बंद, यहां देखें लिस्ट

Public Service Announcement Also Read - Delhi Metro Alert: Chakka Jam के दौरान आज बंद हो सकते हैं ये 12 मेट्रो स्टेशन, दिल्ली पुलिस ने लिखा खत

To undertake planned track maintenance work between Dwarka and Janakpuri West on 21st February 2021, train services will not be available on the same section from start of revenue hours till 9:30 AM.

