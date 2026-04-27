  • Hindi
  • India Hindi
  • Delhi Metro Ghaziabad Extension Vaishali Gokulpuri Mohan Nagar Route Know Details

दिल्ली मेट्रो को लेकर बड़ी अपडेट, वैशाली से आगे गोकुलपुरी तक बनेगा नया कॉरिडोर, जानें स्टेशन-रूट और प्रोजेक्ट के बारे में यहां

Delhi Metro Ghaziabad extension: गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) ने तीन नए मेट्रो कॉरिडोर को हरी झंडी दे दी है. इनमें से16 किमी का एक मेट्रो प्रोजेक्ट दिल्ली के गोकुलपुरी से शुरू होकर गाजियाबाद के लोनी और मोहन नगर तक जाएगा. वहीं, इस प्रोजेक्ट का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो इंदिरापुरम, वसुंधरा, साहिबाबाद और लोनी और इसके आसपास के इलाकों में रहते हैं.

Published date india.com Published: April 27, 2026 11:00 AM IST
email india.com By Satyam Kumar email india.com twitter india.com | Edited by Satyam Kumar email india.com twitter india.com
Delhi metro vaishali route expansion news
दिल्ली मेट्रो का होगा विस्तार

गाजियाबाद और दिल्ली के बीच सफर करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) ने जिले में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए तीन नए मेट्रो कॉरिडोर को हरी झंडी दे दी है. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) ने दिल्ली के गोकुलपुरी से गाजियाबाद के मोहननगर और वैशाली तक के कॉरिडोर के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी कर दिया है.

4500 करोड़ की लागत का प्रोजेक्ट

रिपोर्ट की मानें तो इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 4500 करोड़ रुपये आंकी गई है. इसमें सबसे अहम हिस्सा 16 किलोमीटर लंबा गोकुलपुरी-वैशाली-मोहननगर कॉरिडोर है, जो दिल्ली और गाजियाबाद के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा. इस रूट पर मोहननगर स्टेशन को इंटरचेंज स्टेशन के रुप में डेवलप करने की संभावना है. मोहननगर के इंटरचेंज बनने से यात्री दिल्ली (रेड लाइन), वैशाली (ब्लू लाइन) और गोकुलपुरी की तरफ आने-जाने वाली मेट्रो बदल सकेंगे. यह बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे दिल्ली में राजीव चौक या कश्मीरी गेट स्टेशन हैं.

Gunda Act: कितने मुकदमे होने पर कोई शख्स कहलाएगा ‘गुंडा’? इलाहाबाद HC के फैसले से जानें पूरा माजरा 8

किन इलाकों को होगा फायदा?

मेट्रो प्रोजेक्ट से इंदिरापुरम, वसुंधरा, वैभव खंड और शक्ति खंड जैसे घनी आबादी वाले इलाकों को सीधा फायदा मिलेगा. इसके अलावा, अब दिल्ली के दूर-दराज के इलाकों से आने वाले लोग मेट्रो के जरिए आसानी से हिंडन एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे. अभी तक हिंडन एयरपोर्ट पहुंचने के लिए कैब या ऑटो का सहारा लेना पड़ता था, जो काफी महंगा और थका देने वाला होता था.

नमो भारत से जुड़ेगा मेट्रो

इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत साहिबाबाद में मेट्रो और नमो भारत (RRTS) इंटरकनेक्टेड होंगे. इसके लिए नोएडा सेक्टर-62 यानि इलेक्ट्रॉनिक सिटी से साहिबाबाद नमो भारत स्टेशन तक एक 5.1 किलोमीटर लंबा रूट भी बनाया जा रहा है, जिससे यात्री साहिबाबाद स्टेशन पर मेट्रो से उतरकर सीधे रैपिड रेल पकड़ सकेंगे, जिससे मेरठ और दिल्ली का सफर मिनटों का रह जाएगा.

बजट की चुनौती

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए 4500 करोड़ रुपये की बड़ी रकम जुटाना GDA के लिए एक चुनौती जरूर है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि नमो भारत और मेट्रो के आपस में कनेक्ट होने के बाद केंद्र और राज्य सरकार की ओर से फंड मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा. प्रोजेक्ट के कामकाज को आगे बढ़ाने को लेकर DMRC जल्द ही अपनी फाइनल डीपीआर (DPR) सौंपेगी, जिसके बाद जमीनी स्तर पर काम शुरू होने की संभावना है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Satyam Kumar

Satyam Kumar

सत्यम, बिहार से हैं. उन्होंने LS College, मुजफ्फरपुर, बिहार से जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से MA In Media Governance में मास्टर्स किया है. मास्टर्स के साथ ... और पढ़ें

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.