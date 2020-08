Delhi Metro News Guidelines: देश में जारी कोरोना संकट के बीच Unlock 4 के तहत 7 सितंबर से मेट्रो की शुरुआत हो रही है. इसके लिए गाइडलाइंस (DMRC Guidelines) जारी कर दी गई है. कोरोना काल में चलने वाले मेट्रो की गाइडलाइंस के अनुसार, यात्रियों के लिए मास्क और स्मार्ट कार्ड जरूरी होगा. टोकन ये यात्रा की इजाजत नहीं दी जाएगी. बता दें कि DMRC फेज वाइज मेट्रो स्टेशन खोलने पर विचार कर रही है. लिहाजा शुरुआत में सभी स्टेशन पर मेट्रो ट्रेन नहीं रुकेगी. जो भी मेट्रो स्टेशन खोले जाएंगे वहां स्टेशन के बाहर थर्मल चेकिंग व सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी. यात्रियों को मास्क पहनना जरूरी होगा. Also Read - Mann Ki Baat में PM मोदी ने फिर दोहराया 'वोकल फॉर लोकल' का नारा, कोरोना सें जंग की सीख भी दी- खास बातें...

We will ensure that social distancing is maintained in the metros. Thermal screening of passengers will be done at the entry. No tokens will be issued, smart cards&other digital methods of payment will be used: Kailash Gahlot, Delhi Transport Minister on resumption of metro rail. pic.twitter.com/WTxDIo2ccd

— ANI (@ANI) August 30, 2020