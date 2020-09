नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो ने अगले सप्ताह सेवाएं फिर से शुरू होने के मद्देनजर यात्रियों के बीच भौतिक संपर्क कम से कम सुनिश्चित करने के वास्ते कई कदम उठाए हैं. दिल्ली मेट्रो ने इसके लिए स्वचालित थर्मल स्क्रीनिंग-सह-सैनिटाइजर डिस्पेंसर और ‘फुट पेडल संचालित लिफ्टों’ को लगाया है. Also Read - ओलंपिक दल में शामिल वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट दीपक पूनिया सहित 3 पहलवान हुए कोरोना संक्रमित

कोविड-19 महामारी के कारण लगभग पांच महीने बंद रहने के बाद मेट्रो सेवाएं सात से 12 सितंबर तक तीन चरणों में फिर से शुरू होंगी, लेकिन निरुद्ध क्षेत्रों में स्थित स्टेशन बंद रहेंगे. गुरुवार को राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर मीडियाकर्मियों के लिए स्टेशन परिसर के प्रवेश द्वार से लेकर कोच में सवार होने तक का एक पूर्वावलोकन किया गया. Also Read - दिल्ली में कोरोना से फिर बिगड़े हालात, 67 दिन बाद सबसे ज्यादा मामले सामने आए

शहर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि परिसर और ट्रेन के भीतर मास्क पहनना अनिवार्य है और ”यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करेगा तो उसका चालान किया जाएगा.” अधिकारियों ने बताया कि 45 स्टेशनों के प्रवेश द्वार पर, स्वचालित थर्मल स्क्रीनिंग सह सैनिटाइज़र डिस्पेंसर लगाए गए हैं. Also Read - शिवसेना ने प्रश्नकाल के मुद्दे पर केंद्र का किया समर्थन, संजय राउत बोले- समझने की जरूरत

The metro services will begin in a graded in three stages as follows. Please note the timings for a hassle-free travel. #MetroBackOnTrack pic.twitter.com/8qSj6HVLyt

यह सुविधा 17 मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध होगी, जिसमें येलो लाइन के राजीव चौक, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय और विश्वविद्यालय स्टेशन शामिल हैं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 सुरक्षा मानकों के अनुसार किसी भी स्टेशन पर लिफ्ट में एक बार में अधिकतम तीन यात्रियों को जाने की अनुमति होगी.

ट्रेनों के ठहराव की अवधि अब अधिक होगी. इसे प्रत्येक स्टेशन पर 10-15 सेकंड से बढ़ाकर 20-25 सेकंड किया जाएगा और ‘इंटरचेंज’ सुविधा की अवधि को 35-40 सेकंड से बढ़ाकर 55-60 सेकंड किया जाएगा.

The guidelines are in place to ensure that all preventive measures are being taken care of to ensure your safety. Do follow the guidelines for a convenient commute. #MetroBackOnTrack pic.twitter.com/DPDUtVUP4G

— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) September 3, 2020