Delhi Metro ने किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च विरोध के कारण, पुलिस के अनुरोध पर और COVID को देखते हुए भीड़भाड़ से बचने के लिए, सेवाओं को कल गुरुवार को सुबह से दोपहर 2 बजे से लूप्स के माध्यम से फिर से शुरू किया जाएगा. दोपहर 2 बजे के बाद से अंत तक सभी लाइनों पर सेवाएं शुरू हो जाएंगी.

नियमित सर्विसेस पूरे लाइन नं 7, लाइन नं. 9, एयरपोर्ट और रैपिड मेट्रो लाइन के सभी सेक्‍शनों में सेवा उपलब्‍ध रहेगी. दोपहर 2 बजे से बिना किसी रुकावट के और नियमित रूप से मेट्रो ट्रेन सेवाएं सभी लाइनों पर बहाल हो जाएगी .

दिल्‍ली मेट्रो ने दी जानकारी में बताया है कि किन लाइनों के किन-किन सेक्‍शनों में ट्रेन सेवाएं उपलब्‍ध रहेंगी और कौन सी लाइनों के सेक्‍शन में सेवाएं बाधित रहेंगी.

Due to farmers’ ‘Delhi Chalo’ march protest, on request of Police & to avoid overcrowding in view COVID, services will be regulated tomorrow from resumption early in the morning till 2 PM through loops. After 2 PM, services will run on all lines from end to end: Delhi Metro pic.twitter.com/8mVOpsnXUU

— ANI (@ANI) November 25, 2020