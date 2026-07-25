Delhi Metro Latest News: धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा, इधर दिल्ली मेट्रो के इन स्टेशन पर शुरू हुआ संचालन

Delhi Metro Latest News: राजधानी दिल्ली में यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन के एंट्री गेट्स अब फिर से खोल दिए गए हैं. इन स्टेशनों के खुलने से हजारों लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि ये दिल्ली मेट्रो के सबसे व्यस्त और अहम इंटरचेंज पॉइंट माने जाते हैं. हालांकि, यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम अब भी जारी हैं और यात्रियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है.
Service Update
Entry gates for Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat metro stations are now open.
— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) July 25, 2026
दरअसल, नीट पेपर लीक विवाद को लेकर जंतर-मंतर पर छात्रों का प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा था. बड़ी संख्या में छात्र विरोध के लिए पहुंच रहे थे, जिससे कानून-व्यवस्था पर असर पड़ने की आशंका थी. इसी को देखते हुए डीएमआरसी ने एहतियात के तौर पर 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने का फैसला लिया था. जो स्टेशन बंद हुए थे उनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम, झंडेवालान और नई दिल्ली, शामिल थे. यह कदम भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए उठाया गया था. पुलिस और प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.
हालांकि, अब कुछ स्टेशनों के गेट खोल दिए गए हैं, लेकिन स्थिति अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है. कई स्टेशन अब भी अगले आदेश तक बंद रह सकते हैं. डीएमआरसी ने यात्रियों से अपील की है कि वे घर से निकलने से पहले मेट्रो से जुड़ी ताजा जानकारी जरूर चेक करें, साथ ही, भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है, ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके.
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