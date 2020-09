Delhi Metro News: देश में जारी कोरोना संकट (Coronavirus) के बीच अनलॉक 4.0 (Unlock 4.0) की शुरुआत हो चुकी है. Unlock के माध्यम से देश को एक बार फिर पटरी पर लाने की कवायद जारी है. इस बीच आगामी 7 सितंबर से शुरू होने वाली मेट्रो सेवाओं के परिचालन की अनुमति मिल गई है. न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि दिल्ली के उप राज्यपाल अनिल बैजल (Anil Baijal) ने 7 सितंबर से राजधानी में मेट्रो सेवा फिर से शुरू करने के केजरीवाल सरकार के सुझाव को मंजूरी दे दी है. दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) की बैठक में यह फैसला लिया गया है. Also Read - Delhi Metro Guidelines: मेट्रो के लिए आज जारी होगा नया नियम! जानें कोरोना काल में क्या-क्या बदलेगा...

In a meeting of Delhi Disaster Management Authority (DDMA), Lieutenant Governor Anil Baijal approves Delhi Government's suggestion of resuming metro train services: Sources

