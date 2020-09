Delhi Metro News: कोरोना संकट के बीच देश में अनलॉक 4.0 (Unlock 4.0) की शुरुआत हो चुकी है. चरणबद्ध तरीके से Unlock के माध्यम से देश को एक बार फिर पटरी पर लाने की कवायद जारी है. इस कड़ी में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने 7 सितंबर से फेज मैनर में मेट्रो सेवा की शुरुआत की थी. हालांकि शनिवार यानी आज से दिल्ली में मेट्रो अब पुरानी टाइमिंग यानी 6 बजे सुबह से 11 बजे रात तक चलेगी. इसके साथ-साथ मार्च महीने से बंद एयरपोर्ट लाइन भी आज से शुरू कर दी गई है. हालांकि यात्रियों के लिए कोरोना वायरस संबधी दिशा निर्देश फिलहाल जारी रहेंगे. Also Read - Delhi Metro: 12 सितंबर से सभी लाइनों पर दौड़ेगी मेट्रो, DMRC ने की लोगों से ये अपील

दिल्ली मेट्रो के मुताबिक एयरपोर्ट लाइन पर जारी मासिक पास, जो लॉकडाउन की वजह से प्रयोग में नहीं आ पाए थे, वह बाकी दिनों के लिए मान्य होंगे. दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि पीक आवर्स में भीड़ न हो इसके लिए यात्रियों से अपील है कि वह नॉन पीक आवर्स में भी यात्रा करें.

DMRC की तरफ से शनिवार सुबह ट्वीट कर कहा गया, ‘एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर सेवा फिर से शुरू होने के साथ, दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की सभी लाइनें अब खुली हैं! यात्रा करते समय दिशानिर्देशों का पालन करना याद रखें.’

DMRC MD, Dr. Mangu Singh appeals to commuters to stagger the timing of their journeys and break the peak hour rush so that more passengers can be carried by the system. #MetroBackOnTrack pic.twitter.com/80RDQ9Htg8

