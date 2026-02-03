Hindi India Hindi

Delhi Metro Phase 4 New Lines Corridors Expansion 2026

दिल्ली मेट्रो का महाविस्तार: 6 नई लाइनों और 84 स्टेशनों से बदलेगी राजधानी की रफ्तार, गोल्डन-ग्रीन कॉरिडोर से हर दिशा होगी कनेक्ट

दिल्ली मेट्रो फेज-4 के तहत 6 नए कॉरिडोर और 84 स्टेशन जोड़े जा रहे हैं, जिससे 2026 तक राजधानी और NCR के हर कोने तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी. गोल्डन, ग्रीन और पिंक लाइन के विस्तार से सफर तेज, आसान और ज्यादा इंटरचेंज-फ्रेंडली होगा.

Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो फेज-4 राजधानी की ट्रांसपोर्ट तस्वीर बदलने वाला प्रोजेक्ट साबित होने जा रहा है. इसके पूरा होते ही दिल्ली और एनसीआर के लाखों यात्रियों को न सिर्फ बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि सफर पहले से कहीं ज्यादा तेज, आसान और आरामदायक हो जाएगा। फेज-4 के तहत कुल छह नए कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें 84 नए स्टेशन शामिल होंगे. लक्ष्य है कि 2026 के अंत तक दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क शहर के लगभग हर कोने तक पहुंच जाए.

इस चरण में तीन प्रायोरिटी कॉरिडोर पर सबसे तेजी से काम चल रहा है. इनमें मजलिस पार्क-मौजपुर, जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम और तुगलकाबाद-एयरोसिटी कॉरिडोर शामिल हैं. इन लाइनों पर निर्माण कार्य 70 से 80 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है. जनकपुरी पश्चिम से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन तक मेट्रो का ट्रायल और आंशिक संचालन शुरू भी हो चुका है, जबकि बाकी हिस्सों को चरणबद्ध तरीके से 2026 तक खोला जाएगा.

सबसे लंबा और अहम रूट

जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम कॉरिडोर फेज-4 का सबसे लंबा और अहम रूट माना जा रहा है. ये मौजूदा मैजेंटा लाइन का विस्तार है और पश्चिमी दिल्ली को सीधे सेंट्रल दिल्ली से जोड़ेगा. इसके चालू होने से पीरागढ़ी, मंगोलपुरी, पीतमपुरा, प्रशांत विहार, आजादपुर और नबी करीम जैसे घनी आबादी वाले इलाकों के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. रोजाना हजारों लोगों का समय बचेगा और बस या निजी वाहन पर निर्भरता कम होगी.

पिंक लाइन के विस्तार के साथ दिल्ली को उसकी पहली पूरी ‘रिंग मेट्रो’ मिलने जा रही है. बुराड़ी क्रॉसिंग, जगतपुर गांव, सोनिया विहार, भजनपुरा और यमुना विहार जैसे इलाकों को जोड़ने वाला ये कॉरिडोर उत्तर-पूर्वी दिल्ली के लिए गेम-चेंजर साबित होगा. खास बात ये है कि भजनपुरा-यमुना विहार सेक्शन में मेट्रो का पहला डबल-डेकर वायाडक्ट तैयार किया गया है, जहां नीचे सड़क और ऊपर मेट्रो चलेगी. इससे जमीन की बचत के साथ ट्रैफिक जाम की समस्या भी कम होगी.

पहले सिल्वर लाइन कही जाने वाली तुगलकाबाद-एयरोसिटी लाइन अब गोल्डन लाइन के नाम से जानी जाएगी. ये दक्षिण दिल्ली को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से सीधे जोड़ेगी. वसंत कुंज, छतरपुर, साकेत, अंबेडकर नगर और संगम विहार जैसे इलाकों के लिए यह लाइन बेहद अहम है. करीब 24 किलोमीटर लंबी इस लाइन पर टनलिंग का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है और इसके मार्च 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है.

