नई दिल्ली: नागरिकता विधेयक के खिलाफ देशभर में जम कर प्रदर्शन हो रहे हैं. राजधानी दिल्ली से शुरू हुआ यह प्रोटेस्ट अब देश और विदेश तक पहुंच गया है. देश के कई यूनिवर्सिटी के छात्रों ने इस प्रदर्शन में अपना विरोध दर्ज कराया है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से इस विरोध प्रदर्शन को हवा मिली और अब कई प्रमुख शहरों में इस बिल के खिलाफ मार्च और रैलियां निकाली जा रही हैं. इन सब से यातायात पर भी खूब असर पड़ा है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इसी अफरा तफरी को मद्देनजर रखते हुए यह ऐलान किया है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जसोला विहार, शाहीन बाग और मुनिरका के प्रवेश और निकास द्वार बंद किए गए हैं. इन स्टेशनों पर ट्रेनें नहीं रुकेंगी.

Entry & exit gates of Jamia Millia Islamia, Jasola Vihar Shaheen Bagh and Munirka are closed. Trains will not be halting at these stations.

— Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) December 19, 2019