नई दिल्ली: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने शुक्रवार को एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर मुफ्त हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधा शुरू की है. विशेष रूप से, यह दक्षिण एशियाई क्षेत्र में किसी भी देश में पहली ऐसी सुविधा है.अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क पर 22.7 किलोमीटर लंबी लाइन में छह स्टेशन हैं, और इस मार्ग पर आठ ट्रेनें चलती हैं. एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में छह स्टेशन हैं – नई दिल्ली, शिवाजी स्टेडियम, धौला कुआँ, दिल्ली एयरोसिटी, आईजीआई एयरपोर्ट और द्वारका सेक्टर 21.

This is for the first time in India that the free Wi-Fi facility on moving Metro Trains has been launched. Delhi Metro currently provides Wi-Fi facility at many of its major stations, including those on yellow and blue lines. pic.twitter.com/QDpzymmAi6 — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) January 2, 2020

एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यात्री अब सभी मानक इंटरनेट अनुप्रयोगों जैसे ईमेल, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, व्हाट्सएप, वीडियो और ऑडियो कॉल का आनंद ले सकेंगे. कॉर्पोरेट संचार के कार्यकारी निदेशक, डीएमआरसी, अनुज दयाल ने लॉन्च के बाद संवाददाताओं से कहा “यह भारत में पहली बार है कि अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेनों में वाईफाई सुविधा प्रदान की जा रही है. भारत ऐसा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है, क्योंकि वर्तमान में रूस, दक्षिण कोरिया और चीन में अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेनों में वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है”.

Travelling on board a train from New Delhi to Dwarka Sec-21 and back, DMRC’s Managing Director, Dr. Mangu Singh launched the ‘Free High Speed Wi-Fi’ facility for passengers travelling on the Airport Express Line. pic.twitter.com/qBzNaMUMmJ — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) January 2, 2020

डीएमआरसी ने कहा, “अंडरग्राउंडमेट्रो ट्रेनों में विश्व स्तर पर वाईफाई कनेक्टिविटी के मामले में मास्को और सेंट पीटर्सबर्ग (रूस), सियोल (दक्षिण कोरिया) और ग्वांगझू, शेनझेन, वुहान और शंघाई (चीन)शामिल हैं.” डीएमआरसी ने यह भी कहा कि’अन्य छह कॉरिडोर (लाइन 1-6) के लिए सुविधा के विस्तार की समय सीमा लगभग एक वर्ष है’.

हाई-स्पीड इंटरनेट सुविधा का उपयोग कैसे करें?

Passengers will be able to access high speed free Wi-Fi by simply logging onto the network

with the name “METROWIFI_FREE”. Just enter your phone number if asked, and get your OTP to enjoy high-speed internet access throughout your journey. pic.twitter.com/kpIIQY4Iw6 — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) January 2, 2020

हाई-स्पीड इंटरनेट की सुविधा को इस्तेमाल करने के लिए यात्रियों को ‘METROWIFI_FREE’ पर लॉग इन करना पड़ेगा. उसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज करने का ऑप्शन आएगा. उसको क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा. इसे वन टाइम पासवर्ड को दर्ज करने के बाद आप फ्री वाईफाई का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं.