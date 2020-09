Delhi Metro Updates: देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच अब देश धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ चुका है. 1 सितंबर से अनलॉक 4 की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ लॉकडाउन के प्रतिबंधों को हटाया जा रहा है. अनलॉक 4 के साथ ही देश में मेट्रो ट्रेन की सर्विस को भी शुरू कर दिया गया है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेश ने सात सितंबर यानी सोमवार से मेट्रो सर्विस चालू की थी अब मेट्रो सेवाओं की सभी लाइन धीरे धीरे खोली जा रही है. Also Read - Delhi Metro: 171 दिन बाद फिर बहाल हुई Blue Line और Pink Line पर मेट्रो सेवाएं, सफर से पहले पढ़ लीजिए ये खबर

गुरुवार सुबह सात बजे से दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से रेड लाइन, ग्रीन लाइन और वायलेट लाइन की सर्विस को शुरू कर दी गई है. मेट्रो सेवा के शुरू होने से ऑफिस और दूसरे कामकाज के लिए जाने वालों को काफी राहत मिली है. मेट्रो सेवा शुरू करने के साथ ही रेल कॉर्पोरेशन ने कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं ताकि कोरोनावारयरस सके संक्रमण से बचा जा सके. Also Read - दिल्ली: 171 दिन बाद ब्ल्यू और पिंक लाइन पर कल से दौड़ेगी मेट्रो, जानिए क्या है पूरा प्लान

Delhi: People queue up to board metro trains at Kashmere Gate metro station. Also Read - Delhi Metro: 169 दिन बाद चलने लगी दिल्ली मेट्रो, लेकिन नहीं दिखी पुरानी रौनक, देखें तस्वीरें

Metro services will resume on Red Line (Rithala-Shaheed Sthal), Green Line (Kirti Nagar/Inderlok-Brig. Hoshiar Singh) & Violet Line (Kashmere Gate-Raja Nahar Singh) from 7 am today. pic.twitter.com/TVi2JCzNu4

