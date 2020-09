Delhi Metro Reopening: देश में कोरोना महामारी के कारण राजधानी दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वील मेट्रो सेवा को रोक दिया गया था. लेकिन आज सुबह 7 बजे के बाद से फिर से दिल्ली मेट्रो की सेवाएं शुरू हो चुकी हैं. बता दें कि कु 169 दिनों बाद यानी 5 महीने से कुछ अधिक समय लॉकडाउन और महामारी की मार झेलने के बाद आज दिल्ली मेट्रो सेवा फिर से शुरू हो सकी है. इस दौरान जैसा कि गाइडलाइंस में बताया गया था कि पहल चरण में येलो लाइन पर और रैपिड लाइन पर मेट्रों सेवाएं शुरू की जाएंगी. इसी कड़ी में आज सुबह 7 बजे हुाडा सिटी सेंटर से समयपुर बादली के लिए मेट्रों रवाना हुई. Also Read - Delhi Metro Reopening: 5 महीने बाद दिल्ली में शुरू हुई मेट्रो सेवा, जानें रूट्स और टाइमिंग

इस बाबत ट्राफिक विभाग के ज्वाइंट कमिश्नर अतुल कटियार ने कहा कि माहमारी के बाबत और मेट्रो सेवा को ध्यान में रखते हुए हमने पुलिस बल की तैनाती हर मेट्रो स्टेशन पर की है, ताकि उचित नियमों का पालन हो सके और भीड़ को नियंत्रित किया जा सके. ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को उल्लंघन न हो. बता दें कि इस दौरान केवल स्मार्ट कार्ड धारकों को ही यातायात की अनुमति दी जा रही है क्योंकि टोकन व्यवस्था को फिलहाल के लिए बंद रखा गया है. बता दें कि इस दौरानन नोएडा के परी चौक से भी एक्वा लाइन की शुरुआत की गई.

Delhi Metro resumes services on Yellow Line (Samaypur Badli to Huda City Centre); operating hours 7 am to 11 am and 4 pm hours to 8 pm. Only use of Smart Card allowed for entry. pic.twitter.com/8Ls2qWnON4

— ANI (@ANI) September 7, 2020