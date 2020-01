Delhi Metro Alert: कल गणतंत्र दिवस(Republic Day 2020) का पावन पर्व है और पूरे देश में इसके जश्न की तैयारियां चल रही हैं. राजधानी में भी इसको लेकर काफी हर्षोल्लास देखा जा रहा है. गणतंत्र दिवस के लिए लगभग लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौकबंद हैं तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता को राष्ट्रीय पर्व की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है. सुरक्षा के मद्देनजर कई मार्गों के रूट में बदलवा किया गया है तो कई ऐसे भी मार्ग है जिनकों पूरी तरह से बंद भी किया गया है. अब दिल्ली मेट्रो प्रशासन की तरफ से भी एक अहम सूचना जारी की गई है.

गणतंत्र दिवस को ध्यान में रखकर मेट्रो प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि दो दिन तक दिल्ली मेट्रो की पार्किंग बंद रहेगी. हालांकि यह कुछ समय के लिए ही बंद की जाएगी. 25 जनवरी और 26 जनवरी को मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक पार्किंग पूरी तरह से बंद रहेगी.

Delhi Metro Rail Corporation (DMRC): Delhi Metro parking facilities will remain closed from 6:00 am today till 2:00 pm on 26th January at all metro stations. #RepublicDay pic.twitter.com/LHtdnXJsKw

— ANI (@ANI) January 25, 2020