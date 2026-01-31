  • Hindi
  • India Hindi
  • Delhi Metro Restricted Stations Shankar Vihar Sadar Bazar Cant Exit Rules Id Check Policy

Delhi Metro के इन दो स्टेशनों पर नहीं उतर सकते आम यात्री, एग्जिट करने से पहले दिखाना होता है स्पेशल ID

Delhi Metro Facts: दिल्ली मेट्रो से हर रोज लाखों लोग सफर करते हैं. आज हम आपको उन मेट्रो स्टेशनों के बारे में बता रहे हैं जहां आम नागरिक नहीं उतर सकते हैं.

Published date india.com Published: January 31, 2026 6:03 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
Delhi Metro Facts
Delhi Metro Facts

Delhi Metro Facts: दिल्ली मेट्रो को राजधानी की यातायात व्यवस्था का लाइफलाइन माना जाता है. इसकी मदद से हर रोज लाखों लोग दिल्ली-एनसीआर के एक कोने से दूसरे कोने तक सफर करते हैं. सुविधा, सटीक टाइमिंग और सफाई के कारण दिल्ली मेट्रो की लोकप्रियता दिनोंदिन बढ़ती जा रही है लेकिन क्या आपको पता है दिल्ली में कुछ ऐसे मेट्रो स्टेशन हैं जहां पर आम यात्रियों का उतरना पूरी तरह से प्रतिबंधित है. यहां से लोग केवल स्पेशल ID दिखाकर ही एग्जिट ले सकते हैं. अगर कोई यात्री गलती से इन स्टेशनों पर उतर जाता है और उसके पास आईडी नहीं है तो उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से..

कौन-कौन से मेट्रो स्ट्रेशन हैं लिस्ट में शामिल?

दिल्ली मेट्रो में कुल 257 स्टेशन हैं. इनमें से दो मेट्रो स्टेशन- शंकर विहार और सदर बाजार कैंट ऐसे स्टेशन हैं जहां पर आम यात्रियों का उतरना मना है. ये दोनों स्टेशन सेंसिटिव डिफेंस जोन में आते हैं. इस लिए यहां एग्जिट करने वाले यात्रियों को स्पेशल आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है. शंकर विहार स्टेशन मैजेंटा लाइन जबकि सदर बाजार कैंट स्टेशन येलो लाइन पर है.

क्यों लगाई गई है पाबंदी?

शंकर विहार और सदर बाजार कैंट डिफेंस जोन में आता है इसलिए यहां पर आम इंसानों के उतरने पर पाबंदी लगाई गई है. DMRC और रक्षा मंत्रालय ने मिलकर यहां पर कड़े नियम लागू किए हैं. इन स्टेशनों पर सिर्फ वहीं लोग एंट्री या एग्जिट ले सकते हैं जिनके पास वैलिड आईडी कार्ड जैसे सेना का कार्ड, डिफेंस एम्प्लॉई आईडी या सरकार विशेष एंट्री पास हो. ये नियम सुरक्षा को ध्यान कर बनाएं गए हैं, जिससे संवेदनशील इलाके में अनवांटेड एक्टिविटीज पर रोक लगाई जा सके.

बिना आईडी कार्ड उतरे तो होगी कार्रवाई

अगर कोई यात्री शंकर विहार या सदर बाजार कैंट स्टेशन पर उतरता है और उसके पास वैलिड आईडी नहीं होती है. तो उन यात्रियों को वापस भेज दिया जाता है और एग्जिट के लिए दूसरे मेट्रो स्टेशनों के इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है. ऐसे में अगर सुरक्षाकर्मियों को कुछ संदिग्ध लगता है तो जांच करते हैं और गड़बड़ी पाएं जाने पर कार्रवाई की जाती है. ऐसे में अगर आप दिल्ली मेट्रो से यात्रा कर रहे हैं तो नियमों का ध्यान रखें और अनुमति लेकर ही एग्जिट करें.

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और खबरों की दुनिया में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. ऋषभ टेक और Off-Beat से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी रखते ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.