नई दिल्लीः लुटियन दिल्ली में विभिन्न मुद्दों को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली मेट्रो सेवा सोमवार को काफी प्रभावित रही. विरोध प्रदर्शनों की वजह से सबसे ज्यादा उद्योग भवन, लोक कल्याण मार्ग और केन्द्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. सोमवार को यहां के मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों का प्रवेश और निकास दोनों बंद कर दिया गया.

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) ने ट्वीट कर बताया, ‘‘दिल्ली पुलिस की सलाह के अनुरूप उद्योग भवन, लोक कल्याण मार्ग और केन्द्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है. उद्योग भवन और लोक कल्याण मार्ग स्टेशनों पर ट्रेनें नहीं रुक रही हैं.’’

Delhi Metro Rail Corporation: Delay in services between Pitampura and Rithala (Red Line) due to a passenger on track at Rohini West; Normal service on all other lines. pic.twitter.com/rZtjO7TfU2

