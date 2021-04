Delhi Metro Smart Card Recharge From Amazon Pay: दिल्ली मेट्रो दिल्ली वालों के लिए एक लाइफ लाइन है. दिल्ली मेट्रो अगर रुक जाए तो दिल्ली वालों के लिए काफी कुछ थम जाने जैसा होता है. इसीलिए दिल्ली मेट्रो भी अपने यात्रियों के लिए समय-समय पर कई तरह की सुविधाएँ देने और व्यवस्था करने की कोशिश में जुटा रहता है. इसी क्रम में अब दिल्ली मेट्रो ने ऐसी सुविधा शुरू की है, जो लोगों की यात्रा को और आसान बना सकती है और लाइन में लगने के झंझट से बचा सकती है. Also Read - Delhi Metro Timing On Holi: होली पर कब शुरू होंगी मेट्रो की सेवाएं? DMRC ने जारी किया शेड्यूल

दरअसल, दिल्ली मेट्रो ने अब देश और दुनिया की प्रमुख ई-कॉमर्स में से एक अमेज़न (Amazon) के साथ हाथ मिलाया है. इसके तहत अब दिल्ली मेट्रो के स्मार्ट कार्ड को अमेज़न पे एप (Amazon App) से रिचार्ज किया जा सकता है. दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) ने ये सुविधा शुरू कर दी है. इस सर्विस को लॉन्च कर दिया गया है.

दिल्ली मेट्रो कार्ड ऐसे करें रिचार्ज (How To Recharge Delhi Metro Card From Amazon Pay)

डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉ. मंगू सिंह ने ये सुविधा शुरू कर दी है. अब हम आपको बताते हैं कि आखिर आप अमेज़न से कैसे रिचार्ज कर सकते हैं. सबसे पहले अपने फ़ोन में अमेज़न एप डाउनलोड करिए. अमेज़न एप पर ज़रूरी जानकारी देकर अपना अकाउंट बनाइए. इसके बाद अमेज़न पे के इस्तेमाल के लिए अमेज़न वॉलेट (Amazon Wallet) में रुपए डालें. फिर अमेज़न पे सेक्शन में जाकर बिल पर क्लिक करें. फिर मेट्रो रिचार्ज का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करें. मेट्रो कार्ड पर दिए नम्बर को डालें. फिर आपको जितने का रिचार्ज करना है, उतना अमाउंट (कम से कम 100 रुपए) डालें. अब प्रोसीड पर क्लिक करें. रिव्यू ऑर्डर पर टिक करने के बाद पेमेंट मोड को सेलेक्ट करने के बाद भुगतान कर दें. बस हो गया रिचार्ज.

अमेज़न पे से पहले दिल्ली मेट्रो के स्मार्ट कार्ड को Phonepe और Paytm (how to recharge metro smart card through paytm and Phonepe) से भी रिचार्ज कर सकते हैं. इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो की वेबसाइट dmrcsmartcard.com (Delhi Metro Recharge Online) पर जाकर भी रिचार्ज कर सकते हैं.