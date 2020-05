Delhi Metro Service Date: राजधानी दिल्ली में लोग बेसब्री से दिल्ली मेट्रो का परिचालन शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं. लॉकडाउन 3 में अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में सर्शत कई कामों को छूट दी है, इसलिए लोगों को उम्मीद है कि लॉकडाउन के अगले चरण में दिल्ली मेट्रो भी शुरू हो जाएगी. Also Read - Coronavirus: कोरोना वायरस पर WHO ने जारी की चेतावनी, कहा- शायद कभी खत्म न हो वायरस

कुछ दिन पहले दिल्ली मेट्रो के एक ट्वीट से इस खबर को बल मिला था कि जल्द ही मेट्रो सेवा शुरू हो सकती है. इस ट्वीट में बताया गया है कि दिल्ली मेट्रो में खास तौर से ट्रेनिंग देकर स्टॉफ को काम पर लगाया गया है. मेट्रो के गेट, लिफ्ट, एस्केलेटर आदि जगहों को खास तौर से सेनेटाइज करने की व्यवस्था की गई है.

Also Read - Coronavirus In Jharkhand Update: झारखंड में कोविड-19 संक्रमण के नए मामले, संक्रमितों की संख्या 181 हुई

DMRC is working out a detailed cleaning & maintenance procedure in view of the pandemic. The exercise will be extremely exhaustive as it involves 264 stations over 2200 coaches and over 1100 escalators and 1000 lifts. Protocol for social distancing etc. are also being worked on. pic.twitter.com/Yky1raKR4P — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) May 13, 2020

हालांकि अब एक नया ट्वीट कर मेट्रो ने साफ किया है कि फिलहाल अभी मेट्रो सेवा शुरू करने की तारीख तय नहीं हुई है. पर मेट्रो सभी स्टेशंस पर परिचालन की तैयारियों में जुटा है.

दिल्ली मेट्रो ने इन ट्वीट से साफ है कि मेट्रो सेवा कभी भी शुरू की जा सकती है. हालांकि सेवा आरंभ होने के बाद लोगों को सफर के लिए नए नियमों का पालन करना होगा.

Working together is the only way to protect yourselves and your loved ones. Make sure you, and the people around you, follow good respiratory hygiene. #StayInformedStaySafe pic.twitter.com/ZLWhvgnOnR — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) May 13, 2020

Protocol for social distancing being worked upon in our trains and premises. The date of the opening of the Delhi Metro has still not been finalised and will be notified to the public in due course: Delhi Metro#COVID19 pic.twitter.com/eCijcvCmwo — ANI (@ANI) May 13, 2020

मेट्रो में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा. सीट पर बैठना है तो बीच की एक सीट का फासला रखना होगा. इसके अलावा एंट्री गेट पर भी सख्त नियम लागू होंगे. समय-समय पर स्क्रीनिंग और सेनिटाइजेशन का ध्यान रखा जाएगा.