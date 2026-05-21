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Delhi Metro का बदला शेड्यूल! रविवार को इन 3 लाइनों पर सुबह इतने बजे से मिलेगी ट्रेन; इस वजह से हुआ बदलाव
UPSC परीक्षा के लिए दिल्ली मेट्रो ने रविवार को खास व्यवस्था की है. तीन लाइनों पर सुबह 6 बजे से ट्रेनें चलेंगी ताकि उम्मीदवार समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच सकें.
दिल्ली मेट्रो ने UPSC सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए खास व्यवस्था की है. 24 मई, रविवार को कई मेट्रो लाइनों पर ट्रेन सेवाएं सामान्य समय से पहले शुरू होंगी. यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि परीक्षा देने जा रहे उम्मीदवारों को सफर में परेशानी न हो और वे समय पर अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकें. दिल्ली-एनसीआर में लाखों छात्र UPSC परीक्षा की तैयारी करते हैं. परीक्षा वाले दिन ट्रैफिक और लंबी दूरी की वजह से कई बार समय पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है. इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो ने यह कदम उठाया है. इससे छात्रों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है.
तीन लाइनों पर सुबह 6 बजे से मिलेगी मेट्रो
दिल्ली मेट्रो के अनुसार, लाइन 7 यानी पिंक लाइन, लाइन 8 यानी मैजेंटा लाइन और लाइन 9 यानी ग्रे लाइन पर ट्रेन सेवाएं सुबह 6:00 बजे से शुरू हो जाएंगी. आमतौर पर रविवार को इन लाइनों पर मेट्रो सुबह 7:00 बजे से चलती है, लेकिन इस बार समय में बदलाव किया गया है. सुबह 6 बजे से 7 बजे तक इन लाइनों पर हर 15 मिनट में ट्रेन उपलब्ध रहेगी. इसके बाद मेट्रो अपनी सामान्य रविवार टाइमिंग के अनुसार चलेगी. बाकी सभी मेट्रो लाइनों पर सेवाएं पहले की तरह सुबह 6 बजे से ही शुरू होंगी. इससे परीक्षा देने वाले छात्रों को जल्दी सफर करने में मदद मिलेगी.
किन रूट्स पर लागू होगा नया शेड्यूल
पिंक लाइन मजलिस पार्क से शिव विहार तक चलती है और यह दिल्ली के कई बड़े इलाकों को जोड़ती है. वहीं मैजेंटा लाइन कृष्णा पार्क एक्सटेंशन से बॉटनिकल गार्डन तक जाती है. यह लाइन नोएडा और साउथ दिल्ली के यात्रियों के लिए काफी जरूरी मानी जाती है. ग्रे लाइन ढांसा बस स्टैंड से द्वारका तक चलती है. इन सभी रूट्स के टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 6 बजे से ट्रेनें मिलेंगी. मेट्रो प्रशासन का कहना है कि छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी की गई है ताकि किसी को दिक्कत का सामना न करना पड़े.
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छात्रों की सुविधा के लिए लिया गया फैसला
UPSC परीक्षा देश की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षाओं में गिनी जाती है. हर साल लाखों छात्र इसमें शामिल होते हैं. परीक्षा वाले दिन समय पर पहुंचना बहुत जरूरी होता है. ऐसे में मेट्रो का यह फैसला छात्रों के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है. दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि यात्रियों की सुविधा और बेहतर सफर को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया गया है. परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने सफर की योजना पहले से बना लें और थोड़ा जल्दी घर से निकलें ताकि किसी तरह की जल्दबाजी न हो.
रविवार को भी दिल्ली की कई सड़कों पर ट्रैफिक देखने को मिलता है. ऐसे में मेट्रो छात्रों के लिए सबसे आसान और भरोसेमंद सफर का विकल्प बन सकती है. खासकर उन उम्मीदवारों के लिए जो दूसरे इलाके या NCR शहरों से परीक्षा देने आ रहे हैं. मेट्रो सेवाएं जल्दी शुरू होने से छात्रों को ऑटो, कैब या बस पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. इससे समय की बचत होगी और परीक्षा से पहले होने वाला तनाव भी कम हो सकता है. दिल्ली मेट्रो की यह पहल छात्रों के लिए काफी फायदेमंद मानी जा रही है.
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