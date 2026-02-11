Hindi India Hindi

DMRC का बड़ा ऐलान! आधी रात के बाद तक दौड़ेगी दिल्ली मेट्रो, जानें क्या हैं नई टाइमिंग और क्या है वजह?

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने 12 फरवरी को मेट्रो सेवाएं देर रात तक बढ़ाने का फैसला किया है. चलिए आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं.

Delhi Metro Timing Change: अगर आप दिल्ली मेट्रो से ट्रेवल करते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) की तरफ से बड़ा अपडेट आया है. दरसअल, दिल्ली में 12 फरवरी को होने वाले भारत बनाम नामीबिया ICC T20 Men’s World Cup 2026 मुकाबले को लेकर राजधानी में जबरदस्त उत्साह है. अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले इस हाई-वोल्टेज मैच के लिए हजारों क्रिकेट प्रेमियों के पहुंचने की संभावना है. इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने बड़ा फैसला लेते हुए अपनी सेवाओं को देर रात तक बढ़ाने की घोषणा की है.

DMRC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी देते हुए बताया कि मैच देखने आने वाले दर्शकों की सुविधा और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए 12 फरवरी की रात मेट्रो की आखिरी ट्रेन के समय में बदलाव किया गया है. इस कदम से मैच खत्म होने के बाद दर्शकों को घर लौटने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी.

किन लाइनों पर बदली गई टाइमिंग?

दिल्ली मेट्रो की रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, वायलेट, पिंक, मैजेंटा, ग्रे और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की अंतिम ट्रेनों के समय को बढ़ाया गया है.

रेड लाइन पर नई बस अड्डा और रिठाला से अंतिम ट्रेन अब करीब 12 बजे के बाद मिलेगी.

येलो लाइन पर समयपुर बादली से 12:20 AM तक सेवा उपलब्ध रहेगी.

ब्लू लाइन पर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी और वैशाली के लिए आधी रात तक ट्रेन चलेगी.

ग्रीन लाइन पर कीर्ति नगर और इंदरलोक से 1 बजे तक सेवा मिलेगी.

वायलेट लाइन (जो स्टेडियम के सबसे करीब है) पर कश्मीरी गेट से 12:25 AM तक ट्रेन उपलब्ध रहेगी.

ग्रे लाइन पर द्वारका से 1:30 AM तक ट्रेन चलेगी, जो सबसे देर तक चलने वाली सेवाओं में शामिल है.

एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नई दिल्ली स्टेशन से 1:00 AM तक सेवा उपलब्ध रहेगी.

इन विस्तारित सेवाओं से न केवल स्टेडियम जाने वाले दर्शकों को सुविधा होगी, बल्कि अन्य यात्रियों को भी फायदा मिलेगा.

अरुण जेटली स्टेडियम कैसे पहुंचे?

मैच देखने जा रहे दर्शकों के लिए सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन हैं

Delhi Gate (Gate No. 4 और 5)

ITO (Gate No. 3 और 4)

ये दोनों स्टेशन Violet Line पर स्थित हैं, जो कश्मीरी गेट से राजा नाहर सिंह (फरीदाबाद) तक चलती है. स्टेडियम इन स्टेशनों से पैदल दूरी पर है, जिससे पहुंचना बेहद आसान हो जाता है.

लाइन रूट नई आखिरी ट्रेन टाइमिंग लाइन 1 (रेड लाइन) शहीद स्थल (नया बस अड्डा) – रिठाला रात 12:10 बजे, 12:15 बजे लाइन 2 (येलो लाइन) समयपुर बादली – मिलेनियम सिटी सेंटर गुरुग्राम रात 12:20 बजे, 11:45 बजे लाइन 3 और 4 (ब्लू लाइन) नोएडा सिटी सेंटर/वैशाली – द्वारका सेक्टर 21 नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी: 11:35 बजे, वैशाली: 11:45 बजे लाइन 5 (ग्रीन लाइन) कीर्ति नगर/इंद्रलोक – ब्रिगेडियर होशियार सिंह कीर्ति नगर/इंद्रलोक: 1:00 बजे, ब्रिगेडियर होशियार सिंह: 12:00 बजे, 12:10 बजे लाइन 6 (वायलेट लाइन) कश्मीरी गेट – राजा नाहर सिंह (बल्लभगढ़) कश्मीरी गेट: 12:25 बजे, बल्लभगढ़: 11:20 बजे लाइन 7 (पिंक लाइन) मजलिस पार्क – शिव विहार रात 12:10 बजे लाइन 8 (मैजेंटा लाइन) बॉटनिकल गार्डन – जनकपुरी वेस्ट 12:30 बजे, 12:45 बजे लाइन 9 (ग्रे लाइन) द्वारका – ढांसा बस स्टैंड 1:15 बजे, 1:30 बजे एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन यशोभूमि द्वारका सेक्टर-25 – नई दिल्ली 12:30 बजे, 1:00 बजे

ट्रैफिक से बचने का बेहतरीन ऑप्शन

मैच के दौरान स्टेडियम के आसपास भारी ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या हो सकती है. ऐसे में दिल्ली मेट्रो का यह फैसला दर्शकों के लिए राहत भरा है. सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल से ट्रैफिक जाम से बचा जा सकता है और समय की भी बचत होगी.

क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये मैच रोमांच से भरपूर होने वाला है और DMRC की यह पहल दर्शकों के अनुभव को और बेहतर बनाएगी.

