Delhi Metro Likely to Resume Operations: दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में स्थिरता को देखते हुए जनजीवन के पटरी पर लाने की तैयारी चल रही है. दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक-एक कर हर चीज का संचालन फिर से सुचारू करने को लेकर कदम उठा रही है. इस बीच दिल्ली लाइफलाइन मेट्रो रेल सेवा को भी खोलने की योजना पर काम चल रहा है. ऐसी संभावना है कि आने वाले कुछ समय में दिल्ली मेट्रो कुछ रूट्स पर संचालन शुरू कर सकती है.

इस संदर्भ में गुरुवार को डीएमआरसी प्रमुख मंगू सिंह ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के परिचालन प्रणाली के संचालन और रखरखाव की जांच के लिए स्टेशन का मुआयना किया. राजीव चौक मेट्रो स्टेशन दिल्ली मेट्रो के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक यह मुआयना ऐसे समय में किया गया है जब ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि उचित सुरक्षा नियमों के साथ मेट्रो सेवा का परिचालन शुरू किया जा सकता है. हालांकि, दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के अधिकारियों ने इसे 'नियमित निरीक्षण' करार दिया है.

डीएमआरसी ने एक ट्वीट में कहा, ‘डीएमआरसी के प्रमुख मंगू सिंह ने राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का मुआयना किया. विभिन्न परिचालन प्रणाली और रखरखाव गतिविधियों के प्रभावी कामकाज की जांच करने के लिये यह नियमित निरीक्षण का हिस्सा था.’

गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार हुआ है. बुधवार को 1398 नए मामले सामने आए. यहां अब तक 1.57 लाख से अधिक मामले आ चुके हैं.