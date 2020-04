नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के बीच जगह-जगह पर मजदूरों के सड़कों पर उतरने के मामले सामने आ रहे हैं. आज दिल्ली के कश्मीरी गेट से अचानक सैकड़ों मजदूर जमा हो गए. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने मजदूरों को समझाया. मजदूर अपनी समस्याएं बता रहे थे. कई घर जाना चाहते हैं. पुलिस अधिकारियों ने इन्हें समझाया और फल वितरित किये. न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार ये मजदूर कश्मीरी गेट के पास यमुना नदी के कुदेसिया घाट पर एकत्रित हुए. ये मजदूर लॉकडाउन का उलंघन करते हुए सड़क पर बैठ गए. पुलिस प्रशासन के भीड़ देख हाथ पैर फूल गए. Also Read - कोरोना के इलाज में Hydroxychloroquine के अलावा ये टैबलेट भी है कारगर! स्पेन में डॉक्टर कर रहे इस्तेमाल

पुलिस अधिकारियों ने इन मजदूरों को समझाया और इनके बीच फल वितरित कराए. मजदूरों को अलग-अलग सरकारी स्कूलों में बने शेल्टर होम में भेज दिया गया. बता दें कि लॉकडाउन की घोषणा के बाद हजारों मजदूर घर जाने को व्याकुल हो गए थे. मजदूरों का कहना था कि वह बेरोजगार हो गए हैं. उनके पास खाने को रुपए नहीं हैं. ऐसे में यहाँ रहे तो भूखे मर जाएंगे.

ये कहते हुए ये मजदूर वाहन न मिलने पर अपने इलाकों के लिए पैदल ही निकल पड़े थे. हजारों मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल अपने घरों को पहुंचे. कई की पैदल चलने के दौरान मौत हो गई. कई पैदल चलते हुए सड़क हादसे में मारे गए. सरकारों ने बाद में इनके लिए बसों की व्यवस्था कराई थी.

