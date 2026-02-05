By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
800 लोगों का 'लापता' होना केवल महीने की शुरुआत! पिछले 2 सालों के आंकड़े कर देंगे हैरान, एक क्लिक में पूरा डेटा
दिल्ली से 'लापता' हो रहे लोगों की खबर सामने आने के बाद राजधानी में डर का माहौल है. हर कोई घर से निकलने से पहले सोच रहा है. लोगों ने सिस्टम पर सवाल उठाए हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कुछ नया नहीं है.
Delhi Missing Cases: राजधानी दिल्ली से लोगों के लापता होने को लेकर हाल के दिनों में जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने आम लोगों के साथ प्रशासन की भी चिंता बढ़ा दी है. जनवरी 2026 के पहले कुछ ही दिनों में करीब 800 से ज्यादा लोगों के लापता होने की रिपोर्ट सामने आई, जिसके बाद सोशल मीडिया और पब्लिक फोरम पर सवाल उठने लगे कि आखिर राजधानी में हो क्या रहा है. हालांकि, दिल्ली पुलिस के ताजा आंकड़े इस तस्वीर को और डरावना बना देते हैं.
जनवरी 2026 के आंकड़े क्या कहते हैं?
दिल्ली पुलिस के अनुसार, जनवरी 2026 में कुल 1,777 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई. ये संख्या देखने में भले बड़ी लगे, लेकिन जब इसे पिछले दो सालों के आंकड़ों से तुलना की जाती है, तो तस्वीर कुछ अलग नजर आती है. 2024 में कुल 24,893 लोग लापता हुए थे यानी एक महीने में 2,074 वहीं, 2025 में ये संख्या 24,508 रही यानी हर महीने 2,042. वहीं, जनवरी 2026 का आंकड़ा इन दोनों औसतों से कम है.
फिर डर क्यों फैल गया?
असल में चिंता तब बढ़ी जब जनवरी के पहले 15 दिनों के डेटा में सामने आया कि औसतन रोज़ 54 लोग लापता रिपोर्ट किए जा रहे हैं. ये संख्या सुनते ही लोगों को लगने लगा कि दिल्ली में कोई बड़ा संकट खड़ा हो रहा है. इस पर दिल्ली पुलिस ने साफ किया कि लापता मामलों में सिर्फ स्थायी गुमशुदगी ही नहीं, बल्कि शॉर्ट टर्म एब्सेंट यानी कुछ समय के लिए गायब हुए लोग भी शामिल होती है.
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, राजधानी में ऑनलाइन और ऐप आधारित सिस्टम के जरिए लोग एहतियातन भी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं. बच्चा स्कूल से देर से लौटे. कोई व्यक्ति कुछ घंटों तक फोन पर उपलब्ध न हो, बुजुर्ग घर से बाहर जाकर देर कर दें. इनमें से कई लोग कुछ ही घंटों या एक-दो दिन में मिल जाते हैं, लेकिन कई बार परिवार पुलिस को जानकारी अपडेट नहीं करता, जिससे केस आंकड़ों में बना रहता है.
ट्रेसिंग रेट क्या कहता है?
आंकड़े ये भी बताते हैं कि दिल्ली में लापता लोगों को खोजने की दर समय के साथ बेहतर होती जाती है. 2016 में लापता हुए 23,409 लोगों में से 85% करीब 9 साल में मिल गए. 2025 में दर्ज मामलों में से करीब 63% लोगों को एक साल के अंदर ढूंढ लिया गया. पुलिस का कहना है कि गुमशुदगी की जांच एक क्यूम्युलेटिव प्रोसेस है, जो सिर्फ उसी साल तक सीमित नहीं रहती.
क्या दिल्ली बाकी देशों से ज्यादा असुरक्षित है?
दिल्ली पुलिस की तरफ से शेयर किए गए अंतरराष्ट्रीय आंकड़ों के अनुसार, जनसंख्या के अनुपात में दिल्ली की स्थिति कई विकसित देशों से बेहतर बताई गई है.
- दिल्ली: 122 लापता प्रति 1 लाख आबादी
- यूके/लंदन: 254 प्रति 1 लाख
- अमेरिका: 138 प्रति 1 लाख
ये आंकड़े दिखाते हैं कि संख्या बड़ी दिखने के बावजूद वैश्विक मानकों के हिसाब से दिल्ली बेहद असामान्य स्थिति में नहीं है. हालांकि, आंकड़े डर को कुछ हद तक कम करते हों, लेकिन यह भी सच है कि हर लापता व्यक्ति के पीछे एक परिवार की चिंता और बेचैनी छुपी होती है.