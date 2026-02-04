Hindi India Hindi

दिल्ली में आखिर हो क्या रहा है? कहां गायब हो रहे लोग, एक महीने में 807 लापता... इनमें ज्यादातर लड़कियां

Delhi Missing People Case: क्या दिल्ली रहने के लिए सुरक्षित है? साल 2026 के पहले महीने के आंकड़ों ने सनसनी मचा दी है. पिछले 27 दिनों में 807 लोग गायब हुए, जिनमें से 538 का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है.

Delhi Missing Case 2026: देश की राजधानी दिल्ली, जिसे हम सपनों का शहर और सत्ता का केंद्र मानते हैं, वहां से आ रही एक रिपोर्ट ने सबको झकझोर कर रख दिया है. आंकड़ों की मानें तो साल 2026 के शुरुआती 27 दिनों के भीतर ही दिल्ली से 807 लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए. यह संख्या केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि उन सैकड़ों परिवारों का दर्द है जो अपने अपनों की राह देख रहे हैं.

पुलिस डेटा के मुताबिक, इनमें ज्यादातर महिलाओं और लड़कियों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई है, जो सभी लापता मामलों का लगभग दो-तिहाई है. 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच लापता हुए 807 लोगों में से 509 महिलाएं और लड़कियां थीं.

हर दिन 27 लोग हो रहे हैं गायब

अगर हम इन 27 दिनों का औसत निकालें, तो चौंकाने वाली बात सामने आती है कि दिल्ली में हर दिन लगभग 27 लोग लापता हो रहे हैं. इनमें पुरुष, महिलाएं और मासूम बच्चे भी शामिल हैं. हालांकि पुलिस मुस्तैदी का दावा करती है और हर दिन करीब 9 लोगों को ढूंढ भी लिया जाता है, लेकिन गायब होने वालों की रफ्तार मिलने वालों से कहीं ज्यादा है.

पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, इन 807 लोगों में से पुलिस अब तक केवल 235 लोगों को ही खोज पाई है. बाकी के 572 लोग अब भी लापता हैं, जिनका कोई सुराग नहीं मिल सका है.

मासूमों पर मंडराता खतरा

सबसे ज्यादा डराने वाली बात बच्चों और नाबालिगों से जुड़ी है. आंकड़ों के मुताबिक, इन 27 दिनों में 191 नाबालिग लापता हुए. इनमें से केवल 48 बच्चों को ही ट्रेस किया जा सका बाकी 137 बच्चे अब भी लापता हैं.

चिंता का विषय यह है कि लापता होने वाले नाबालिगों में लड़कियों की संख्या लड़कों से कहीं अधिक है, विशेषकर 12 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में. यह किशोरियां आखिर कहां जा रही हैं? क्या यह केवल घर से भागने के मामले हैं या इसके पीछे मानव तस्करी जैसे बड़े संगठित अपराधों का हाथ है? यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है.

पिछले 11 सालों का खौफनाक मंजर

अगर हम बीते एक दशक (2015-2025) पर नजर डालें, तो स्थिति और भी भयावह दिखती है. पिछले 11 वर्षों में दिल्ली से कुल 55,594 बच्चे गायब हुए. पुलिस की कोशिशों से इनमें से अधिकतर बच्चे मिल तो गए, लेकिन 6,931 बच्चों का आज तक कोई पता नहीं चला है. यानी लगभग 11 प्रतिशत बच्चे कभी वापस नहीं लौटते. वे किसी अंधेरी दुनिया में खो जाते हैं, जहां से उनका सुराग लगाना नामुमकिन हो जाता है.

आंकड़ों की तुलना

साल 2025 में भी हालात कुछ अलग नहीं थे. उस पूरे साल में 0 से 18 साल के कुल 5,915 बच्चे गायब हुए थे. इनमें से 1,491 बच्चों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है.

छोटे बच्चों (0-8 साल) की बात करें, तो 2025 में 368 बच्चे लापता हुए थे, जिनमें से 219 आज भी गायब हैं. 2026 के पहले महीने में ही 8 साल तक के 9 बच्चे लापता हो चुके हैं. सवाल वही है कि जो बच्चे नहीं मिलते, उनके साथ आखिर क्या होता है? क्या वे किसी गिरोह के हत्थे चढ़ जाते हैं या किसी अन्य आपराधिक गतिविधि का शिकार हो जाते हैं?

आखिर कहां जा रहे हैं ये लोग?

दिल्ली पुलिस में दर्ज शिकायतों और जांच के बाद भी कई मामलों में पुलिस के हाथ खाली हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि लापता होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं. जैसे अपहरण और तस्करी. छोटे बच्चों और किशोरियों के मामले में अक्सर आपराधिक गिरोहों की भूमिका संदिग्ध होती है.

घरेलू विवाद के मामले में अक्सर घर में अनबन या मानसिक तनाव के कारण लोग घर छोड़ देते हैं. रोजगार का झांसा भी एक कारण हो सकता है जिसमें कई बार बेहतर काम के बहाने लोगों को बहला-फुसलाकर ले जाया जाता है.

सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न

दिल्ली जैसे महानगर में, जहां कदम-कदम पर सीसीटीवी कैमरे और पुलिस की गश्त होने का दावा किया जाता है, वहां से रोजाना 27 लोगों का गायब होना सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है. 572 परिवारों की उम्मीदें अब भी पुलिस और कानून व्यवस्था पर टिकी हैं. यह न केवल एक कानूनी समस्या है, बल्कि एक गहरी सामाजिक त्रासदी भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.